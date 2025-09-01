यूपी के बुंदेलखंड पैकेज में 3.16 करोड़ की धांधली, मंडी परिषद के छह पूर्व अफसरों पर रिपोर्ट दर्ज

बुंदेलखंड के विकास के लिए सरकार जो पैकेज दे रही है, उसी में 3.16 करोड़ रुपये की धांधली का मामला सामने आया है। विशिष्ट मंडी स्थल एवं ग्रामीण अवस्थापना केंद्रों की परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाली स्टील का रेट ज्यादा दिखाकर गबन किया गया है।

यूपी में घोटाले का एक नया मामला सामने आया है। बुंदेलखंड के विकास के लिए सरकार जो पैकेज दे रही है, उसी में 3.16 करोड़ रुपये की धांधली का मामला सामने आया है। विशिष्ट मंडी स्थल एवं ग्रामीण अवस्थापना केंद्रों की परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाली स्टील का रेट ज्यादा दिखाकर गबन किया गया है। जांच में पुष्टि होने के बाद राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के पूर्व छह अफसरों के खिलाफ उपनिदेशक निर्माण महेश कुमार खरे ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

महेश कुमार खरे के मुताबिक बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत विशिष्ट मंडी स्थल एवं ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों की परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की स्टील मदों की दर लोक निर्माण विभाग के एसओआर (रूल ऑफ रेट) से अधिक निर्धारित की गई है। वित्त नियंत्रक मंडी परिषद की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति की जांच में इसकी पुष्टि हुई। जांच में आया कि अलीगढ़ में लक्ष्मीबाई मार्ग सूरज विहार के रहने वाले गोपाल शंकर तत्कालीन अधीक्षण अभियंता जोन-4 (अब सेवानिवृत्त) ने करीब 79 लाख रुपये, चंदौली में लोकमान्य तिलक नगर वार्ड पांच निवासी एसएनपी यादव तत्कालीन उपनिदेशक निर्माण (अब सेवानिवृत्त) ने 52 लाख, लखनऊ में गोमतीनगर विजय खंड के रहने वाले हाकिम सिंह तत्कालीन उपनिदेशक निर्माण उरई (अब सेवानिवृत्त) ने 65 लाख का गबन किया है।