बुंदेली गायिका लवली का कातिल निकला भतीजा; पैसे मांगने पर मर्डर किया, हाथ-पैर काटे, शव को फूंका

बुंदेली लोकगायिका लवली हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लगातार पैसे की मांग से तंग आकर चाची का कत्ल किया था। फिर पहचान छिपाने के लिए जला दिया था। वहीं बियर के कैन, सिगरेट की मिली डिब्बी सहित अन्य अभी परदा उठना बाकी है।

झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र में शुक्रवार को लोकगीत गायिका का अधजला शव मिला था। मामले में पुलिस ने उसके भतीजे को हिरासत में लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लगातार पैसे की मांग से तंग आकर चाची का कत्ल किया था। फिर पहचान छिपाने के लिए जला दिया था। वहीं बियर के कैन, सिगरेट की मिली डिब्बी सहित अन्य अभी परदा उठना बाकी है। गांव पठाकरका के पठाई खिरक के पास स्थित चौकरी की नदियां में शुक्रवार को अधजला महिला का शव मिला था। हाथ-पैर कटे थे। सुबूत छिपाने के लिए हत्यारों ने शव को बुरी तरह जला दिया था।

हत्या कर जला दिया था शव शनिवार को उसकी पहचान बंगरा निवासी लाडकुंवर के रूप में हुई। पति मोहन कुशवाहा ने बताया कि उसकी पत्नी लाडकुंवर उर्फ लवली मौर्या 7 मई की शाम किसी काम से घर से निकली थीं। इसके बाद वह घर नहीं पहुंची। उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार को जंगल में महिला का अधजला शव मिला। बहूओं ने उसकी पहचान साडी, चप्पल, कपड़ों से की। बेहरमीं से हत्या कर शव को जला दिया गया था।

आरोपी और मृतका में चाची-भतीजा का रिश्ता वहीं मामले के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले के दो पुलिस टीमों का गठन किया था। एसपी ग्रामीण प्रीति सिंह ने बताया कि टीमों ने मोबाइल लोकेशन और स्थानीय सूचना की मदद से प्रमोद कुशवाहा को हिरासत में लिया गया। मृतका लाडकुंवर और आरोपी प्रमोद का आपस में चाची-भतीजे का रिश्ता है। आरोपी प्रमोद कुशवाहा निवासी बंगरा को हिरासत में लेकर पूछताछ तो उसने बताया कि मृतका व प्रमोद दोनों ही बरुआसागर क्षेत्र में 2022 में एक हत्या की घटना में आरोपी थे। उसी अभियोग में पैरवी के लिए मृतका द्वारा लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। जिससे तंग आकर प्रमोद कुशवाहा ने घटना को अंजाम दिया। आगे भी पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य और संज्ञान में आएंगे। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

झाड़ियों में फंसा था दुपट्टा, पड़ी थीं चप्पलें पठाकरका के पठाई खिरक के पास स्थित चौकरी की नदिया में महिला की लाश के बाद सवाल बहुत हैं। ग्रामीणों की मानें तो एक तरफ दुपट्टा पड़ा था। और महिला की चप्पलें भी। इससे आशंका जताई जा रही है कि महिला ने संघर्ष किया होगा। इससे पहले हत्यारों ने महिला की हत्या की। फिर उन्होंने बेहरमीं से शव को जला डाला। इसके अलावा घटना स्थल पर मिली वियर के कैन, और आपत्तिजनक सामान के सवालों के जबाब ढूढने में आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है।