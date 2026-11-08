प्रयागराज में दबंगई, वकील को रास्ते में घेरकर पीटा, छह नामजद समेत 12 लोगों पर एफआईआर
प्रयागराज के एक गांव में दिन दहाड़े एक वकील को घेरकर हमलावरों ने पीट दिया। हमलावर गांव में गाली-गलौज कर रहे थे, जिसका वकील ने विरोध किया था। हमलावर इसी बात से रंजिश रख रहे थे।
Prayagraj News: यूपी के प्रयागराज के सोरांव में एक अधिवक्ता को दिनदहाड़े घेरकर बेरहमी से पीटा गया। चौराहे से घर लौट रहे अधिवक्ता मोहम्मद रिजवान उर्फ सैफ को पहले से घात लगाकर खड़े हमलावरों ने रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि लाठी-डंडे, सरिया और असलहे से उन पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें लगने से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी चीख-पुकार सुनकर बचाने पहुंचे मां और भाई को भी हमलावरों ने पीटकर घायल कर दिया।
मामले में सोरांव पुलिस ने छह नामजद और 5-6 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़ित परिवार का दावा है कि नामजद आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी है। सोरांव थाना क्षेत्र के नौगवां गांव निवासी इरफान उद्दीन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया की आज उनका बेटा मोहम्मद रिजवान उर्फ सैफ चौराहे से घर लौट रहे थे। रिजवान पेशे से अधिवक्ता हैं। वह सोनू गुप्ता की दुकान के सामने पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद समीम, मोहम्मद तसलीम उर्फ पापा लादेन, चांदबाबू और जसीम उर्फ मुन्ना कालिया ने उसे घेर लिया। आरोप है कि सभी ने एकराय होकर गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद लाठी-डंडे, सरिया और असलहे से रिजवान पर हमला कर दिया।
पिटाई से बेहोश होकर जमीन पर गिरा वकील
हमलावरों ने सिर, हाथ और पैर पर कई वार किए। गंभीर चोटें लगने से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। रिजवान की चीख-पुकार सुनकर उसका भाई मोहम्मद सदान और मां मौके पर पहुंचे। दोनों ने बीच-बचाव कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। हमले में मां और भाई को भी गंभीर चोटें आईं। उन्हें सीएचसी ले जाया गया जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिता ने यह भी बताया कि आरोपी एक जमीन को लेकर उनके बेटे से रंजिश रखते थे। पहले भी उन्होंने धमकाया था, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी।
गांव में गाली-गलौज कर रहे थे हमलावर
पीड़ित पिता का आरोप है कि नामजद छह लोगों के अलावा 5-6 अज्ञात लोग भी हमले में शामिल थे। घटना के बाद आरोपी गांव में घूम-घूमकर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इससे परिवार में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों का आपराधिक इतिहास होने का भी दावा किया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एसीपी सोरांव श्यामजीत प्रमिला सिंह ने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।