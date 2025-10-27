Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBullock carts replaced ambulance in UP Akhilesh yadav taunt government over Hamirpur video
यूपी में एंबुलेंस की जगह चलने लगी बैलगाड़ी, हमीरपुर वाले वीडियो पर अखिलेश ने सरकार पर कसा तंज

यूपी में एंबुलेंस की जगह चलने लगी बैलगाड़ी, हमीरपुर वाले वीडियो पर अखिलेश ने सरकार पर कसा तंज

संक्षेप: अखिलेश ने यूपी सरकार पर 'एम्बुलेंस को बैलगाड़ी में बदलने' का आरोप लगाया और विकास के उसके दावों पर सवाल उठाया। साथ ही सपा प्रमुख ने 'एक्स' पर घटना का एक वीडियो भी साझा किया। 

Mon, 27 Oct 2025 03:59 PMDinesh Rathour हमीरपुर/लखनऊ।
share Share
Follow Us on

यूपी के हमीरपुर में गांव में एंबुलेंस न पहुंचने के कारण एक गर्भवती को बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राजनीति शुरू हो गई। वायरल हो रहे हमीरपुर के बैलगाड़ी वाले वीडियो पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसा। अखिलेश ने यूपी सरकार पर 'एम्बुलेंस को बैलगाड़ी में बदलने' का आरोप लगाया और विकास के उसके दावों पर सवाल उठाया। साथ ही सपा प्रमुख ने 'एक्स' पर घटना का एक वीडियो भी साझा किया। यादव ने लिखा, 'भाजपा के कुशासन ने एंबुलेंस को 'बुल'ऐंस बना दिया है। उप्र में एंबुलेंस की जगह बैलगाड़ी चलने लगी है। क्या ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बैलगाड़ी खींचेगी।

अगली बार मुख्यमंत्री जी जब फ़सल का मुआयना करने निकलें तो नीचे सड़क और एंबुलेंस का हाल भी देख लें। अगर न दिखाई दे तो दिल्ली की दूरबीन या ड्रोन का सदुपयोग कर लें।' उन्होंने कहा, 'स्वास्थ्य मंत्री' महोदय अगर नामपट्टिका तक सीमित नहीं कर दिये गये हैं तो 'समारोह' में न सही, कम-से-कम बीमार लोगों की मुश्किलों में तो अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराएं।' यह घटना शनिवार को हमीरपुर के मौदहा प्रखंड के परसदवा डेरा गौ घाट छानी गांव में हुई, जहां रेशमा को प्रसव पीड़ा हुई थी । कीचड़ वाली ज़मीन की वजह से एम्बुलेंस फंस जाने के बाद, उसके 60 साल के ससुर कृष्ण कुमार केवट उसे बैलगाड़ी पर लगभग सात किलोमीटर दूर सिसोलोर स्वास्थ्य केंद्र ले गए। दलदली और ऊबड़-खाबड़ रास्ते से गुज़रने में लगभग तीन घंटे लगे।

डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि प्रसव में अभी दो दिन बाकी हैं और शुरुआती इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गयी। स्थानीय लोगों ने कहा कि इलाके के लगभग 500 लोगों को हर मानसून में ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कच्ची सड़क कीचड़ भरे दलदल में बदल जाती है, जिससे वे आस-पास के शहरों से अलग हो जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण निषाद ने कहा, इमरजेंसी में, हमारे पास मरीज़ों को अपने कंधों या बैलगाड़ियों पर ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीणों ने मार्च 2024 में एक अच्छी सड़क की मांग को लेकर छह दिन तक विरोध प्रदर्शन किया था।

उन्होंने कहा कि उस समय के उप जिलाधिकारी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि लोकसभा चुनाव के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन एक साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने अब जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक से दखल देने और उनके गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली पक्की सड़क बनवाने की अपील की है। इस मामले पर जवाब के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों से तुरंत संपर्क नहीं हो सका।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Akhilesh Yadav Samajwadi Party Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |