bullion trader was duped as Bengali artisans jija and sala fled with gold worth 22 lakh rupees
सराफा कारोबारी संग हो गया खेला, बंगाली कारीगर जीजा-साले 22 लाख का सोना लेकर भागे

संक्षेप: मेरठ में सराफा कारोबारी संग खेला हो गया। जेवरात बनाने के लिए कारोबारी ने 22 लाख का सोना बंगाली कारीगर जीजा साले को दिया था, जिसे लेकर दोनों फरार हो गए। ठठेरबाड़ा निवासी पीड़ित सर्राफ ने शनिवार को थाने पहुंचकर तहरीर दी।

Sat, 1 Nov 2025 07:12 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
यूपी के मेरठ में सराफा कारोबारी संग खेला हो गया। जेवरात बनाने के लिए कारोबारी ने 22 लाख का सोना बंगाली कारीगर जीजा साले को दिया था, जिसे लेकर दोनों फरार हो गए। ठठेरबाड़ा निवासी पीड़ित सर्राफ ने शनिवार को थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस की एक टीम को आरोपियों की तलाश में पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है।

कोतवाली इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि ठठेरबाड़ा निवासी सर्राफा व्यापारी तारापाड़ा मंडल ने बताया कि वह मूलरूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और मेरठ के शहर सराफ बाजार में व्यापार करते हैं। 21 जून को जिला मिदनापुर निवासी अनूप मंडल को उन्होंने 81 ग्राम सोना आभूषण बनाने के लिए दिया था। अनूप के साले राजू को भी 90 ग्राम सोना आभूषण बनाने के लिए दिया था। इससे पहले अनूप 50 ग्राम सोना पहले ही ले चुका था। चार दिन बाद दोनों को कॉल किया, लेकिन दोनों के मोबाइल बंद आए। इस पर उनके साथियों से संपर्क किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अनूप के घर पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि अनूप घर छोड़कर जा चुका है। राजू के बारे में जानकारी की तो वह भी फरार मिला। पीड़ित ने थाने पर शिकायत की है।

मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, पीड़ित सर्राफ की शिकायत पर जांच कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जल्द एक टीम को पश्चिम बंगाल आरोपियों की धरपकड़ को भेजा जाएगा।

