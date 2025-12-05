यूपी में दबंगों का कहर, युवक को चप्पलों से पीटा, जड़े थप्पड़, तमंचा अड़ाकर कहा-नंगे हो जाओ

संक्षेप: झांसी के प्रेमनगर में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक गांव में दबंगों ने खुलकर दबंगई की। सिगरेट पिलाने के बहाने युवक को एक घर में लेकर जाकर चप्पलों से पीटा। विरोध करने पर थप्पड़े जड़े।

झांसी के प्रेमनगर में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक गांव में दबंगों ने खुलकर दबंगई की। सिगरेट पिलाने के बहाने युवक को एक घर में लेकर जाकर चप्पलों से पीटा। विरोध करने पर थप्पड़े जड़े। लातें मारीं। पैर छुवाए। गिड़गिड़ाने-माफी मांगने पर लाठियां बरसाईं। इससे भी मन नहीं भरा तो तमंचा अड़ाकर कपड़े उतारकर नंगे होने को कहा। मारपीट में युवक से जमकर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। दबंगों में से एक ने वीडियो बनाया। वहीं किसी ने इसे वॉयरल कर दिया। इसके बाद हर तरफ सनसनी फैल गई। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं वीडियो 22 नवंबर को एक गांव का बताया जा रहा है। आनन-फानन में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तीन आरोपितों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला पीड़ित बीते महीने 22 नवंबर को राजगढ़ में एक होटल के पास खड़ा था। उसने आरोप लगाया कि तभी दबंग निशांत सक्सेना अपने दोस्त सुकृत और कनिष्क के साथ आया। सिगरेट पिलाने की कहकर पीड़ित को गाड़ी पर बैठाकर अपने घर ले गया। वहां पहले भानू पाल, रवीद्र थे। वहां पहुंचते ही कमरे में धक्का दिया। इसके बाद पटककर पीटने लगे। लाते-घूसे और लाठी-डंडों की बारिश कर दी। जिससे वह चीख पड़ा। पीड़ित ने बताया कि चार लोग बेहरमीं से पीट रहे थे। जबकि रवींद्र वीडियो बनाते हुए मजा ले रहा था।

यहीं पर इन लोगों का दिल नहीं भरा। तभी एक ने कमरा बंद करने को कहा। इसके बाद चप्पलें उठाई और सिर व गाल पर ताबड़-तोड़ चप्पलों की बारिश कर दी। वह गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन, कोई नहीं पसीना। काफी देर तक इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। जिससे वह लस्त पउ़ गया। बाद में किसी तरह पीड़ित इनके चंगुल छूटकर बात अपने परिजनों को बताई। शुक्रवार को इसका वीडियो वॉयरल होने पर हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार सुकृत, आनंद नायक और कनिष्क अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी निशांत सक्सेना की तलाश की जा रही है। सीओ सदर रामवीर सिंह ने बताया, वीडियो को संज्ञान में आया है। इसका मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ लिया जायेगा। उनके खिलाफ कार्रवाइ्र्र अमल में लाई जाएगी।

4.58 मिनट के वीडियो ने किया शर्मसार झांसी में घर के अंदर युवक को बैठाकर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद लोगों की आंखें आप ही आप शर्म से नीचे हो गई। वीडियो को गौर से देखें तो युवक को पहले खरी घोटी सुनाई गई। इसके बाद बेहरमीें से थप्पड़ जड़े गए। उसने हाथ छोड़कर बचने का प्रयास किया तो बैठाकर फिर उसे पीटा गया। तमंचा दिखाते हुए उसे धमकी दी गई। फिर डंडे से पीटते हुए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया।

चार पीटते रहे एक ने बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर 4 मिनट 58 सेकेंड का एक वीडियो सामने आने पर पुलिस हरकत में आई। वीडियो में चार युवक नजर आ रहे हैं और पांचवां वीडियो बना रहा है। दो युवक पलंग पर बैठे हुए है तो तीसरा खड़ा दरवाजे पर खड़ा हुआ है। चौथा युवक सामने कुर्सी पर बैठा है। वीडियो के अनुसार पलंग पर बैठा हुआ शख्स पांचवे युवक से वीडियो बनाने के बोल रहा है।

एक साथ बरसाई चप्पलें वीडियो में पलंग और कुर्सी पर बैठे दोनों युवकों के बीच बहस होती नजर आ रही है। कुर्सी पर बैठा युवक बराबर गलती मना रहा है और हाथ जोड़ रहा है। बात करते-करते पलंग पर बैठा दबंग थप्पड़ जड़ने लगता है। फिर वह चप्पल उठाता है। फिर एक के बाद एक कई बार चप्पल बरसाने लगता है। देखते ही देखते असलहा निकालते हुए लात मार देता और फिर नंगा होने के लिए कहता है।