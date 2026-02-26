Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शराब नहीं देने पर दबंगों का कहर; सेल्समैन और हेल्पर को पीट-पीटकर अधमरा किया, एक की मौत

Feb 26, 2026 03:49 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

कानपुर के बिधनू में देर रात शराब देने से मना करने पर दबंगों ने सेल्समैन व हेल्पर को पीटा। हैलट में इलाज के दौरान हेल्पर की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी से तलाश शुरू की है।

शराब नहीं देने पर दबंगों का कहर; सेल्समैन और हेल्पर को पीट-पीटकर अधमरा किया, एक की मौत

कानपुर जिले के बिधनू थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में देशी शराब ठेके पर देर रात हुई मारपीट की घटना ने सनसनी फैला दी। शराब देने से मना करने पर आधा दर्जन युवकों ने सेल्समैन और उसके सहयोगी पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना किसान नगर रोड स्थित देशी शराब ठेके की है। जानकारी के अनुसार, फतेहपुर के चांदपुर कुलखेड़ा निवासी पवन तिवारी उक्त ठेके पर सेल्समैन के रूप में कार्यरत हैं। उनके साथ भवानीपुर निवासी 55 वर्षीय उदय सिंह उर्फ बाबा सहयोगी के तौर पर काम करते थे।

शराब नहीं देने दबंगों का कहर

बुधवार देर रात पास के कई गेस्ट हाउसों में शादी समारोह चल रहे थे। इन्हीं समारोहों से लौटे करीब आधा दर्जन युवक ठेके पर पहुंचे और शराब की मांग करने लगे।सेल्समैन पवन और उदय सिंह ने निर्धारित समय सीमा समाप्त होने का हवाला देते हुए शराब देने से इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज होकर युवकों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर पवन और उदय ठेके से बाहर निकल आए और विरोध जताया। आरोप है कि इसके बाद युवकों ने दोनों पर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया। मारपीट इतनी निर्ममता से की गई कि दोनों गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और अचेत हो गए।

ये भी पढ़ें:यूपी में दबंगों का कहर, युवक को चप्पलों से पीटा, जड़े थप्पड़, कहा-नंगे हो जाओ
ये भी पढ़ें:मायके से ससुराल लौट रही महिला से रेप, चिल्लाई तो गला दबाकर मार डाला

सेल्समैन व हेल्पर को पीटा, एक की मौत

हमलावर उन्हें मरणासन्न हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधनू ले जाया गया। हालत नाजुक देखते हुए उन्हें तत्काल हैलट अस्पताल रेफर किया गया। गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उदय सिंह की मौत हो गई, जबकि पवन तिवारी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। क्षेत्र में भी आक्रोश का माहौल है। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि पवन के भाई रितेश तिवारी की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में चाय के बाद खाने के लिए पत्नी का कत्ल, पति ने प्रेशर कुकर से मार डाला

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने ठेके के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने देर रात शराब बिक्री और कानून-व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News Up Crime Kanpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |