दबंगों ने बीच सड़क युवक को थप्पड़ और जूतों से पीटा, तमाशबीन बने रहे राहगीर, वीडियो वायरल

संक्षेप:

बिजनौर में दबंगों की दबंगई का एक वीडियो यरल हो रहा है। जिसमें कुछ लोग सड़क पर युवक को रोककर उसे गाली-गलौच व जूतों पिटाई कर रहे हैं। जबकि आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

Jan 07, 2026 06:35 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, बिजनौर
यूपी के बिजनौर के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग सड़क पर युवक को रोककर उसके साथ गाली-गलौच व मारपीट कर रहे हैं। दबंग युवक को थप्पड़ों और जूतों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में युवक खुद को बचाने की कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन दबंग उसे गालियां देते हुए लगातार पीटते रहते हैं। मारपीट के दौरान सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन भी प्रभावित हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई है। शहर कोतवाल का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और मारपीट करने वालों की पहचान की जा रही है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तीस सेकंड में तीन फावड़े मार नौ बार गालियां दीं

उधर, कानपुर के बिल्हौर में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। जहां तीस सेकंड के वायरल वीडियो में खेत पर तीन लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। एक युवक हाथ में फावड़ा लेकर गालियां देते हुए दौड़ा और दोनों तरफ से नौ बार गालियां देते हुए दबंग ने तीन बार सामने वाले युवक को फावड़ा मारा। युवक ने 600 रुपये के डीजल को लेकर खेत मालिक पर फावड़े से हमला कर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। इस बावत इंस्पेक्टर अरौल जनार्दन यादव ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेकर युवकों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

