दबंगों ने बीच सड़क युवक को थप्पड़ और जूतों से पीटा, तमाशबीन बने रहे राहगीर, वीडियो वायरल

संक्षेप: बिजनौर में दबंगों की दबंगई का एक वीडियो यरल हो रहा है। जिसमें कुछ लोग सड़क पर युवक को रोककर उसे गाली-गलौच व जूतों पिटाई कर रहे हैं। जबकि आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यूपी के बिजनौर के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग सड़क पर युवक को रोककर उसके साथ गाली-गलौच व मारपीट कर रहे हैं। दबंग युवक को थप्पड़ों और जूतों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में युवक खुद को बचाने की कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन दबंग उसे गालियां देते हुए लगातार पीटते रहते हैं। मारपीट के दौरान सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन भी प्रभावित हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई है। शहर कोतवाल का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और मारपीट करने वालों की पहचान की जा रही है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।