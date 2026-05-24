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कानपुर के नामी बार में गुंडागर्दी, रईसजादों ने सिख युवक की पगड़ी नोची, लात-घूंसे मारकर फोड़ दी नाक

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
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कानपुर के एक बार में मामूली बात पर नशे में धुत रईसजादों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक की पगड़ी नोचकर फेंक दी और उसे लिफ्ट से पीटते हुए नीचे ले आए। यहां भी तीन-चार युवक उसे पीटते रहे और बाल पकड़कर घसीटा। युवक का गला दबाने का भी प्रयास किया।

कानपुर के नामी बार में गुंडागर्दी, रईसजादों ने सिख युवक की पगड़ी नोची, लात-घूंसे मारकर फोड़ दी नाक

UP News: यूपी के कानपुर के सिविल लाइंस स्थित स्टूडियो एक्सओ बार में मामूली बात पर नशे में धुत रईसजादों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक की पगड़ी नोचकर फेंक दी और उसे लिफ्ट से पीटते हुए नीचे ले आए। यहां भी तीन-चार युवक उसे पीटते रहे और बाल पकड़कर घसीटा। युवक का गला दबाने का भी प्रयास किया। इस दौरान वहां मौजूद गार्ड खड़े-खड़े तमाशा देखते रहे। किसी ने भी युवक को बचाने का प्रयास नहीं किया। मारपीट में युवक की नाक भी फोड़ दी। पुलिस कमिश्नर से शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने एक नामजद समेत चार पर रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं, घटना बार में लगी कैमरों में कैद हुई है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

आजादनगर के आदित्य इन्क्लेव के रहने वाले रजिन्दर सिंह भाटिया ने बताया कि शुक्रवार को उनका बेटे वंश वीरेंद्र स्वरूप स्मृति बिल्डिंग में बने स्टूडियो एक्सओ बार गया था। जहां से लौटते वक्त लिफ्ट में पांडुनगर निवासी धैर्य गुप्ता के साथ मामूली कहासुनी हो गई। इस पर उसने अपने तीन साथियों और एक युवती के साथ मिलकर बेटे को गिरा-गिराकर बेरहमी से पीटा। आरोपित बेटे को पीटते हुए बिल्डिंग के नीचे ले आए। यहां भी लात-घूसों से पीटा और दस्तार नोचकर फेंक दी। बेटे का गला दबाकर मारने का प्रयास किया।

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सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं की बचाने की कोशिश

आरोप लगाया कि इस दौरान बिल्डिंग में मौजूद सुरक्षा गार्डों ने भी बेटे को बचाने का प्रयास नहीं किया। कोतवाली थाना प्रभारी जगदीश पांडेय ने बताया कि पीड़ित युवक और आरोपित धैर्य गुप्ता की लिफ्ट में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। पीड़ित ने आरोपित से कह दिया था कि वह उसके बड़े भाई का दोस्त है। छोटे हो, छोटे की तरह रहे। इस पर आरोपित ने साथियों के साथ मिलकर उसे पीट दिया। फिलहाल पीड़ित युवक की शिकायत पर मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।

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‘बार गया था लेकिन मैं नशे में नहीं था’

पीड़ित का कहना है कि दस्तार नोचकर फेंकने के बाद उसके बाल पकड़कर घसीट-घसीटकर पीटा गया। आरोप लगाया कि युवकों ने उसे 70 से 80 लात-घूसे मारे। गला दबाकर जान लेने का प्रयास किया गया। पीड़ित ध्रुव ने यह भी दावा किया कि वह बार गया था लेकिन शराब नहीं पीता है। पुलिस चाहे तो उसका मेडिकल करा ले। मारपीट करने वाले युवक नशे में थे।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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