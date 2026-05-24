कानपुर के नामी बार में गुंडागर्दी, रईसजादों ने सिख युवक की पगड़ी नोची, लात-घूंसे मारकर फोड़ दी नाक

कानपुर के एक बार में मामूली बात पर नशे में धुत रईसजादों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक की पगड़ी नोचकर फेंक दी और उसे लिफ्ट से पीटते हुए नीचे ले आए। यहां भी तीन-चार युवक उसे पीटते रहे और बाल पकड़कर घसीटा। युवक का गला दबाने का भी प्रयास किया।

UP News: यूपी के कानपुर के सिविल लाइंस स्थित स्टूडियो एक्सओ बार में मामूली बात पर नशे में धुत रईसजादों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक की पगड़ी नोचकर फेंक दी और उसे लिफ्ट से पीटते हुए नीचे ले आए। यहां भी तीन-चार युवक उसे पीटते रहे और बाल पकड़कर घसीटा। युवक का गला दबाने का भी प्रयास किया। इस दौरान वहां मौजूद गार्ड खड़े-खड़े तमाशा देखते रहे। किसी ने भी युवक को बचाने का प्रयास नहीं किया। मारपीट में युवक की नाक भी फोड़ दी। पुलिस कमिश्नर से शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने एक नामजद समेत चार पर रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं, घटना बार में लगी कैमरों में कैद हुई है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

आजादनगर के आदित्य इन्क्लेव के रहने वाले रजिन्दर सिंह भाटिया ने बताया कि शुक्रवार को उनका बेटे वंश वीरेंद्र स्वरूप स्मृति बिल्डिंग में बने स्टूडियो एक्सओ बार गया था। जहां से लौटते वक्त लिफ्ट में पांडुनगर निवासी धैर्य गुप्ता के साथ मामूली कहासुनी हो गई। इस पर उसने अपने तीन साथियों और एक युवती के साथ मिलकर बेटे को गिरा-गिराकर बेरहमी से पीटा। आरोपित बेटे को पीटते हुए बिल्डिंग के नीचे ले आए। यहां भी लात-घूसों से पीटा और दस्तार नोचकर फेंक दी। बेटे का गला दबाकर मारने का प्रयास किया।

सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं की बचाने की कोशिश आरोप लगाया कि इस दौरान बिल्डिंग में मौजूद सुरक्षा गार्डों ने भी बेटे को बचाने का प्रयास नहीं किया। कोतवाली थाना प्रभारी जगदीश पांडेय ने बताया कि पीड़ित युवक और आरोपित धैर्य गुप्ता की लिफ्ट में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। पीड़ित ने आरोपित से कह दिया था कि वह उसके बड़े भाई का दोस्त है। छोटे हो, छोटे की तरह रहे। इस पर आरोपित ने साथियों के साथ मिलकर उसे पीट दिया। फिलहाल पीड़ित युवक की शिकायत पर मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।