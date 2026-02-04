वाराणसी में आधी रात तड़तड़ाईं गोलियां, STF से एनकाउंटर में एक लाख का इनामी बनारसी यादव ढेर

संक्षेप: वाराणसी में आधी रात गोलियां पुलिस और बदमाशों को बीच गोलियां तड़तड़ाईं हैं। पुलिस ने एक लाख के इनामी कुख्यात बनारसी यादव को ढेर कर दिया है। बनारसी यादव कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या में वांछित था। चौबेपुर के बरियासनपुर में एसटीएफ ने उसका एनकाउंटर किया।

एसटीएफ वाराणसी ने मंगलवार देर रात सारनाथ में कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या में वांछित एक लाख के इनामी कुख्यात बनारसी यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। वह गाजीपुर के गौरहट (करंडा) का निवासी था। 21 अगस्त को अरिहंत नगर कॉलोनी फेज -2 (सारनाथ) में बनारसी ने अपने साथियों अरविंद यादव उर्फ फौजी उर्फ कल्लू और विशाल के साथ महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के लिए उसने पांच लाख की सुपारी ली थी।

एसटीएफ वाराणसी को सूचना मिली थी कि बनारसी यादव किसी वारदात को अंजाम देने बरियासनपुर के रास्ते दयालपुर की ओर जाने वाला है। अपर पुलिस अधीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि सूचना पर निरीक्षक अमित श्रीवास्तव, अनिल कुमार सिंह टीम के साथ बरियासनपुर के पास खड़े थे। तभी बाइक से बनारसी समेत दो बदमाश आते दिखे। एसटीएफ के रोकने पर बाइक चला रहा लाल रंग का जैकेट पहने बदमाश भागने लगा, जबकि पीछे बैठे बनारसी यादव ने एसटीएफ पर फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में उसके सीने में गोली लगी और गिर गया। उधर, दूसरा बदमाश बाइक लेकर भाग निकला। एसटीएफ उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बनारसी यादव पर हत्या, लूट समेत अन्य अपराध में 21 मुकदमे दर्ज हैं।

दोनों हाथ से चला रहा था गोली आमने-सामने की मुठभेड़ के दौरान कुख्यात बनारसी यादव दोनों हाथ से .30 और .32 की पिस्टल से फायरिंग कर रहा था। इस दौरान एक-एक गोली निरीक्षक अनिल कुमार सिंह और निरीक्षक अमित श्रीवास्तव को लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने से उनकी जान बची। बदमाश के पास से दो पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किया गया है।