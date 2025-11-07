आजमगढ़ में तड़तड़ाईं गोलियां, एसटीएफ ने 50 हजार के इनामी शातिर वाकिफ को मार गिराया

संक्षेप: आजमगढ़ में एक बार फिर गोलियां तड़तड़ाईं हैं। यूपी एसटीएफ ने 50 हजार के इनामी शातिर वाकिफ को मार गिराया है। वाकिफ पर कई जिलों में 44 से ज्यादा केस दर्ज हैं। एनकाउंटर के दौरान वाकिफ के तीन साथी फरार हो गए हैं।

यूपी एसटीएफ को शुक्रवार की सुबह बड़ी सफलता हाथ लगी। 50 हजार के इनामी वाकिफ को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के जोकहरा गांव में एसटीएफ, स्वाट और दो थानों की पुलिस की संयुक्त टीम से वाकिफ की मुठभेड़ हुई। इस दौरान वाकिफ के साथ मौजूद तीन अन्य अपराधी फरार हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। वाकिफ पर अलग अलग जिलों में गौतस्करी समेत 44 मामले दर्ज हैं।

एसटीएफ को पता चला था कि शातिर बदमाश वाकिफ रौनापार इलाके में है। इसी के बाद गुरुवार की देर रात से ही पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसमें स्वाट टीम और सिधारी थाने की पुलिस को भी लगाया गया था। सिधारी क्षेत्र में हुई छिनैती की घटना के सुराग में लगी स्वाट टीम और थाना सिधारी पुलिस को एसटीएफ से सूचना मिली कि कुछ बदमाश थाना रौनापार क्षेत्र की ओर भाग रहे हैं। इसी आधार पर एसटीएफ, स्वाट टीम और थाना सिधारी पुलिस ने जोकहरा पुल के पास घेराबंदी की गई।