जीआरपी थाने में फेयरवेल पार्टी के दौरान चल गईं गोलियां, इंस्पेक्टर-सिपाही घायल, चार सस्पेंड

बरेली जंक्शन स्थित जीआरपी थाने में फेयरवेल पार्टी के दौरान खासा बवाल हो गया। पार्टी के दौरान इंस्पेक्टर और सिपाही पिस्टल को लोड-अनलोड करने लगे। दोनों के पिस्टल से एक-एक गोली चली जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैरान कर देने वाली तो यह है कि इतना बड़ी घटना की जानकारी किसी भी बड़े अफसर को नहीं हुई। पुलिसकर्मी दो दिनों तक मामले को दबाए बैठे रहे। थाने में गोली चलने की जानकारी जब जीआरपी अफसरों को लगी तो आनन-फानन में चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। घटना की जांच सीओ को सौंपी गई है।

घटना मंगलवार की रात की बताई जा रही है। जीआरपी थाने में तैनात सिपाही और दरोगा का दूसरी जगह तबादला हो गया था। जिसको लेकर थाने में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था। फेयरवेल पार्टी में इंस्पेक्टर से लेकर थाने के दरोगा, सिपाही सभी मौजूद थे। इस दौरान इंस्पेक्टर परवेज अली सिपाहियों को पिस्टल लोड-अनलोड करना सिखाने लगे, तभी उनकी पिस्टल से गोली चल गई जो सिपाही के कान के पास से लग गई। इसके बाद दूसरे सिपाही ने भी पिस्टल को हाथ में लिया और वह भी लोड करने लगा।

दूसरी गोली सिपाही से भी चल गई जो इंस्पेक्टर परवेज अली के नाम के पास जाकर लग गई। थाने के अंदर चली गोलियों हड़कंप मच गया। गोली लगने से सिपाही और इंस्पेक्टर बुरी तरह से घायल हो गए, जिनको आनन-फानन में बाइक से अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों रास्ते में बाइक से गिरे भी, जिसकी सूचना अफसरों को दी गई, लेकिन थाने के अंदर घटी घटना उजागर नहीं हो पाई।