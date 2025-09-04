Bullets were fired during farewell party at GRP police station inspector and constable injured in bareilly junction जीआरपी थाने में फेयरवेल पार्टी के दौरान चल गईं गोलियां, इंस्पेक्टर-सिपाही घायल, चार सस्पेंड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बरेली जंक्शन स्थित जीआरपी थाने में फेयरवेल पार्टी के दौरान खासा बवाल हो गया। पार्टी के दौरान इंस्पेक्टर और सिपाही पिस्टल को लोड-अनलोड करने लगे। दोनों के पिस्टल से एक-एक गोली चली जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बरेलीThu, 4 Sep 2025 04:49 PM
बरेली जंक्शन स्थित जीआरपी थाने में फेयरवेल पार्टी के दौरान खासा बवाल हो गया। पार्टी के दौरान इंस्पेक्टर और सिपाही पिस्टल को लोड-अनलोड करने लगे। दोनों के पिस्टल से एक-एक गोली चली जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैरान कर देने वाली तो यह है कि इतना बड़ी घटना की जानकारी किसी भी बड़े अफसर को नहीं हुई। पुलिसकर्मी दो दिनों तक मामले को दबाए बैठे रहे। थाने में गोली चलने की जानकारी जब जीआरपी अफसरों को लगी तो आनन-फानन में चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। घटना की जांच सीओ को सौंपी गई है।

घटना मंगलवार की रात की बताई जा रही है। जीआरपी थाने में तैनात सिपाही और दरोगा का दूसरी जगह तबादला हो गया था। जिसको लेकर थाने में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था। फेयरवेल पार्टी में इंस्पेक्टर से लेकर थाने के दरोगा, सिपाही सभी मौजूद थे। इस दौरान इंस्पेक्टर परवेज अली सिपाहियों को पिस्टल लोड-अनलोड करना सिखाने लगे, तभी उनकी पिस्टल से गोली चल गई जो सिपाही के कान के पास से लग गई। इसके बाद दूसरे सिपाही ने भी पिस्टल को हाथ में लिया और वह भी लोड करने लगा।

दूसरी गोली सिपाही से भी चल गई जो इंस्पेक्टर परवेज अली के नाम के पास जाकर लग गई। थाने के अंदर चली गोलियों हड़कंप मच गया। गोली लगने से सिपाही और इंस्पेक्टर बुरी तरह से घायल हो गए, जिनको आनन-फानन में बाइक से अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों रास्ते में बाइक से गिरे भी, जिसकी सूचना अफसरों को दी गई, लेकिन थाने के अंदर घटी घटना उजागर नहीं हो पाई।

मुल्जिमों ने खोल दी थाने के अंदर गोली कांड की पोल

दो दिन पहले जीआरपी थाने में हुए गोली कांड की खबर कानोकान किसी को नहीं लगी। पुलिसकर्मियों ने पूरा मामला दबा लिया, लेकिन मामला ज्यादा दिनों तक नहीं छुप सका। थाने के अंदर जब गोलीकांड हुआ तो समय हवालात में तीन मुल्जिम भी बैठे थे। गोलीकांड के बाद पुलिसकर्मियों ने तीनों को भगा दिया। जैसे ही मुल्जिम थाने से बाहर आए तो उन्होंने थाने के अंदर घटी घटना के बारे में सबकुछ बता दिया। धीरे-धीरे थाने के अंदर हुई गोलीकांड की जानकारी अधिकारियों तक पहुंची। अनुभाग मुरादाबाद के कार्यवाहक एसपी जीआरपी लखनऊ रोहित मिश्रा को हुई तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई कर दी। एसपी जीआरपी ने लापरवाही और अनुशासनहीनता में कार्रवाई करते हुए चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच सीओ को सौंप दी।

