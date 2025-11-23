Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsbullets fired in kunda up one son of sp leader killed another in critical condition
यूपी के कुंडा में तड़तड़ाईं गोलियां, सपा नेता के एक बेटे की हत्या; दूसरे की हालत गंभीर

यूपी के कुंडा में तड़तड़ाईं गोलियां, सपा नेता के एक बेटे की हत्या; दूसरे की हालत गंभीर

संक्षेप:

बच्चों के विवाद को लेकर शनिवार रात दोनों पक्ष के लोग आमने-सामने हो गए। मारपीट होने लगी। इसी दौरान तनवीर, उसके भाई सोहराब आदि ने मोअज्जम के बेटों एहतेशाम उर्फ साहिल के सिर और फुरकान के गले में गोली मार दी। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएचसी कुंडा में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

Sun, 23 Nov 2025 12:16 PMAjay Singh संवाददाता, कुंडा (प्रतापगढ़)
यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली इलाके के ताजपुर सरियावां गांव में शनिवार देर रात बच्चों के विवाद को लेकर सपा नेता पूर्व ग्राम प्रधान के एक बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर में गोली लगने से घायल दूसरे बेटे को डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। प्रयागराज के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालत गंभीर बनी हुई है। घटना में दूसरे पक्ष के भी लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

ताजपुर सरियावां गांव निवासी सपा नेता और पूर्व प्रधान मोअज्जम उर्फ गुड्डू से पड़ोस के ही तनवीर आदि से पुरानी रंजिश चल रही है। आरोप है कि बच्चों के विवाद को लेकर शनिवार रात करीब 9:00 बजे दोनों पक्ष के लोग आमने-सामने हो गए। मारपीट होने लगी। इसी दौरान तनवीर, उसके भाई सोहराब आदि ने मोअज्जम के बेटों एहतेशाम उर्फ साहिल के सिर और फुरकान के गले में गोली मार दी। कोतवाल अवन कुमार दीक्षित मौके पर पहुंचे। उन्होंने दो आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। सीएचसी कुंडा में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

तीन गिरफ्तार, गांव में फोर्स तैनात

पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सपा नेता के बेटे में चार आरोपी नामजद हैं। गांव में तनाव की स्थिति है। सपा नेता के एक बेटे की हत्या और दूसरे बेटे को गोली लगने की घटना ने गांववालों को गमजदा कर दिया है। दूसरे पक्ष के भी कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस घटना के अन्य आरोपियों को चिन्हित कर पकड़ने की कोशिशों में जुटी है। गांव में तनाव को देखते हुए कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। गांव में फिलहाल शांति है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
