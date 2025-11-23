यूपी के कुंडा में तड़तड़ाईं गोलियां, सपा नेता के एक बेटे की हत्या; दूसरे की हालत गंभीर

संक्षेप: बच्चों के विवाद को लेकर शनिवार रात दोनों पक्ष के लोग आमने-सामने हो गए। मारपीट होने लगी। इसी दौरान तनवीर, उसके भाई सोहराब आदि ने मोअज्जम के बेटों एहतेशाम उर्फ साहिल के सिर और फुरकान के गले में गोली मार दी। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएचसी कुंडा में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली इलाके के ताजपुर सरियावां गांव में शनिवार देर रात बच्चों के विवाद को लेकर सपा नेता पूर्व ग्राम प्रधान के एक बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर में गोली लगने से घायल दूसरे बेटे को डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। प्रयागराज के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालत गंभीर बनी हुई है। घटना में दूसरे पक्ष के भी लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

ताजपुर सरियावां गांव निवासी सपा नेता और पूर्व प्रधान मोअज्जम उर्फ गुड्डू से पड़ोस के ही तनवीर आदि से पुरानी रंजिश चल रही है। आरोप है कि बच्चों के विवाद को लेकर शनिवार रात करीब 9:00 बजे दोनों पक्ष के लोग आमने-सामने हो गए। मारपीट होने लगी। इसी दौरान तनवीर, उसके भाई सोहराब आदि ने मोअज्जम के बेटों एहतेशाम उर्फ साहिल के सिर और फुरकान के गले में गोली मार दी। कोतवाल अवन कुमार दीक्षित मौके पर पहुंचे। उन्होंने दो आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। सीएचसी कुंडा में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।