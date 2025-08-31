bullets fired in a lucknow club over opening champagne causing a stampede manager s head was broken शैंपेन खोलने को लेकर लखनऊ में क्लब के बाहर तड़तड़ाईं गोलियां, मची भगदड़; मैनेजर का सिर फोड़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
शैंपेन खोलने को लेकर लखनऊ में क्लब के बाहर तड़तड़ाईं गोलियां, मची भगदड़; मैनेजर का सिर फोड़ा

रौनक सिंह के मुताबिक वह अपने दोस्तों के साथ शुक्रवार की रात टिकल पिंक क्लब में पार्टी करने गए थे। उनके पास वाली सीट पर शिव और कैफ भी अपने साथियों के साथ मौजूद थे। आरोप है कि वह लोग नशे में थे। रौनक के मुताबिक शिव के साथ बैठे लोग शैंपेन खोलकर हुड़दंग करने लगे। तभी शैंपेन उनके दोस्त पर गिर गई।

Ajay Singh संवाददाता, लखनऊSun, 31 Aug 2025 08:05 AM
लखनऊ के विभूतिखंड में अचानक गोलियां तड़तड़ाने लगीं। टिकल पिंक क्लब में शैंपेन खोलने को लेकर हुए विवाद के बाद बाहर निकले युवकों ने फायरिंग कर दीं। पिस्टल से निकली गोली कार के शीशे से टकरा गई। गोली चलने से भगदड़ मच गई। चंद कदम की दूरी पर एक अन्य घटना में दबंगों ने समिट बिल्डिंग के द हाइप रूम बार के मैनेजर को कार से घसीटकर पीटा और पिस्टल की बट से सिर फोड़ दिया। पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज किया है।

ठाकुरगंज के गढ़ी पीर खां निवासी रौनक सिंह के मुताबिक शुक्रवार रात में वह अपने दोस्तों के साथ टिकल पिंक क्लब में पार्टी करने गए थे। उनके पास वाली सीट पर शिव और कैफ भी अपने साथियों के साथ मौजूद थे। आरोप है कि वह लोग नशे में थे। रौनक के मुताबिक शिव के साथ बैठे लोग शैंपेन खोलकर हुड़दंग करने लगे। तभी शैंपेन उनके दोस्त पर गिर गई। उन्होंने विरोध जतााया तो आरोपी गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। मारपीट होती देख वहां मौजूद गार्ड व अन्य लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया।

गोली से चकनाचूर हुआ कार का शीशा

रौनक के मुताबिक वह अपने दोस्तों के साथ खाना खाकर निकले और रात 1:30 बजे ‘हम तुम बन’ टी कैफे के पास खड़े थे। तभी शिव और कैफ अपने दोस्तों के साथ आए और फायरिंग कर दी। वह बाल-बाल बच गए लेकिन गोली कार के शीशे चकनाचूर हो गए। इसके बाद धमकाते हुए आरोपी भाग निकले। इंस्पेक्टर विभूतिखंड सुनील सिंह के मुताबिक आरोपी शिव, कैफ व पांच अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

बार के मैनेजर पर तमंचे की बट मारकर सिर फोड़ा

चौक के अकबरी गेट निवासी मो. हम्जा के मुताबिक वह समिट बिल्डिंग में स्थित द हाइप रूम बार में पब्लिक रिलेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। मो. हम्जा ने बताया कि बीते 13 अगस्त को उनके बार में अजीत पाण्डेय, प्रथम शर्मा अपने साथियों के साथ आए थे। वह डीजे कन्सोल पर चढ़कर हंगामा व हुड़दंग करने लगे। जिसपर उन्होंने विरोध जताया था। इसपर वह धमकाते हुए चले गए थे। शुक्रवार देर राज अजीत पाण्डेय, प्रथम शर्मा, सौरभ शुक्ला व राज आदि अपने साथियों के साथ रात 11 बजे फिर आए। उन्होंने अंजाम भुगतने की धमकी दी और चले गए। देर रात करीब एक बजे वह बार बंद कर घर लौट रहे थे। वह साइबर हाइट्स के पास पहुंचे थे तभी आरोपी राज व उसके साथियों ने पिस्टल दिखाकर उन्हे रोक लिया। कार का शीशा तोड़कर उन्हें घसीटकर बाहर निकाला।

मैनेजर को मृत समझकर चले गए हमलावर आरोपी

साइबर हाइट्स के पास आरोपियों ने पिस्टल की बट मारकर द हाइप रूम बार में पब्लिक रिलेशन मैनेजर हम्जा का सिर फोड़ दिया। हम्जा का आरोप है कि काफी देर तक जब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो आरोपी उन्हें मृत समझकर भाग गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल भेजवाया। इलाज के बाद शनिवार को विभूतिखंड थाने आकर उन्होंने अजीत पाण्डेय, प्रथम वर्मा, सौरभ शुक्ला, राज व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

