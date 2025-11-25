Hindustan Hindi News
यूपी में फिर तड़तड़ाईं गोलियां, हापुड़ और प्रयागराज में पुलिस के साथ बदमाशों का एनकाउंटर

संक्षेप:

यूपी में एक बार फिर गोलियां तड़तड़ाईं हैं। हापुड़ और प्रयागराज में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। हापुड़ के धौलाना में शातिर गोकश के सााथ मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, दूसरा फरार हो गया। प्रयागराज के थरवई में 25 हजार के इनामी को गोली मारने के बाद पकड़ा गया है।

Tue, 25 Nov 2025 10:25 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में बदमाशों और पुलिस के साथ एक बार फिए मुठभेड़ हुई है। हापुड़ और प्रयागराज में पुलिस की बदमाशों के साथ एनकाउंटर में गोली मारने के बाद दो बदमाशों को पकड़ा गया है। हापुड़ के धौलाना में पुलिस और शातिर गोकश के बीच सोमवार की देर रात मसूरी नहर पटरी पर मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। प्रयागराज के थरवई में 25 हजार के इनामी को गोली मारने के बाद पकड़ा गया है।

हापुड़ में सीओ पिलखुवा अनीता चौहान ने बताया कि धौलाना थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान पुलिस टीम के साथ मसूरी नहर पटरी के पास चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक बाइक पर दो संदिग्ध लोग पुलिस टीम को आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया तो आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया।

एक गिरफ्तार और एक फरार

उन्होंने बताया कि घायल बदमाश मूल रूप से गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के ग्राम नेकपुर निवासी फिरोज है, जो हाल में धौलाना थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलेड़ा में रह रहा था। घायल बदमाश फिरोज के खिलाफ धौलाना थाने में गोकशी करने के लिए दो मुकदमें दर्ज हैं, जिसमें पुलिस को उसकी तलाश थी। घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की गई है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि फरार बदमाश के बारे में पुलिस की जानकारी मिली है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम उसके मिलने के संभावित स्थानों पर छापा मार कार्रवाई कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घायल बदमाश के आपराधिक इतिहास के बारे में विभिन्न थानों में जानकारी की जा रही है।

प्रयागराज में 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

वहीं, प्रयागराज में मुठभेड़ में ₹25000 के इनामी बदमाश मोनू पाल को गिरफ्तार किया है। इस दौरान हुई फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से चोरी के 24 मोबाइल फोन, एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं।

चेकिंग के दौरान एनकाउंटर

सोमवार की रात करीब 11:30 बजे चेकिंग के दौरान एनकाउंटर हुआ। थाना थरवई पुलिस टीम सिंगरामऊ पुलिया स्थित अंडरपास हाईवे के पास संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही संदिग्ध व्यक्ति तेजी से भागने लगा।

पुलिस टीम द्वारा पीछा किए जाने पर खुद को घिरा देखकर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश मोनू पाल के दाहिने पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। घायल बदमाश को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

वांटेड अपराधी और चोरी का बड़ा खुलासा

घायल अभियुक्त की पहचान मोनू पाल पुत्र देवमुनि पाल (निवासी मोऊद्दीन का पुरा, थाना खखरेरू, फतेहपुर) के रूप में हुई है। यह अपराधी थाना थरवई में पंजीकृत मुकदमा संख्या 296/2025 (मोबाइल चोरी) से संबंधित वांछित अभियुक्त था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त गंगानगर द्वारा ₹25,000 का इनाम घोषित किया गया था।