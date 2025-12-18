लखनऊ-अयोध्या और दिल्ली से काशी तक चलेगी बुलेट ट्रेन, सफर को मिलेगी रफ्तार

संक्षेप: लखनऊ-अयोध्या और दिल्ली से काशी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लोगों के सफर को रफ्तार मिलेगी और यात्रा हो जाएगी। योगी सरकार इन तीनों शहरों में पहुंचने के लिए लोगों को बुलेट ट्रेन की सुविधा देने जा रही है।

यूपी की धर्मनगरी अयोध्या, प्रयागराज और काशी तक पहुंचने के लोगों को अब घंटों सफर नहीं करना पड़ेगा। योगी सरकार इन तीनों शहरों में पहुंचने के लिए लोगों को बुलेट ट्रेन की सुविधा देने जा रही है। आवास विभाग ने मेट्रो रेल कार्पोरेशन के सहयोग से विजन-2047 में इसकी व्यवस्था की है।

यूपी के धार्मिक नगरी में देश दुनिया से लोगों के आने की होड़ मची हुई है। इन शहरों में पहुंचने के लिए अभी हवाई मार्ग के साथ ही ट्रेन और बस की सुविधा है। अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी में आने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। राज्य सरकार की ओर से इन शहरों में विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जा रही हैं। होटल के साथ मॉल और अन्य आधुनिक सुविधाएं दी जा रही है। इसमें बेहतर कनेक्टिविटी भी शामिल है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों को विजन डाक्यूमेंट-2047 तैयार करने को कहा गया है। आवास विभाग ने इसके आधार पर बेहतर सुविधाएं देने का मसौदा तैयार किया है।

बुलेट ट्रेन करेगी दूरी कम आवास विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज व वाराणसी और लखनऊ-अयोध्या के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इसके लिए करीब 1000 किलो मीटर का हाई स्पीड नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। बुलेट ट्रेन चरणबद्ध तरीके से चलाई जाएगी। विस्तृत प्रस्ताव तैयार करते हुए राज्य सरकार के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्रालय को इसे भेजा जाएगा। उच्च स्तर से अनुमति लेने के बाद इसके लिए विशेषज्ञ कंपनियों का चयन किया जाएगा।