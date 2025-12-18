Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBullet train will run from Lucknow to Ayodhya and Delhi to Varanasi, travel will get speed
लखनऊ-अयोध्या और दिल्ली से काशी तक चलेगी बुलेट ट्रेन, सफर को मिलेगी रफ्तार

लखनऊ-अयोध्या और दिल्ली से काशी तक चलेगी बुलेट ट्रेन, सफर को मिलेगी रफ्तार

संक्षेप:

लखनऊ-अयोध्या और दिल्ली से काशी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लोगों के सफर को रफ्तार मिलेगी और यात्रा हो जाएगी। योगी सरकार इन तीनों शहरों में पहुंचने के लिए लोगों को बुलेट ट्रेन की सुविधा देने जा रही है।

Dec 18, 2025 07:53 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी की धर्मनगरी अयोध्या, प्रयागराज और काशी तक पहुंचने के लोगों को अब घंटों सफर नहीं करना पड़ेगा। योगी सरकार इन तीनों शहरों में पहुंचने के लिए लोगों को बुलेट ट्रेन की सुविधा देने जा रही है। आवास विभाग ने मेट्रो रेल कार्पोरेशन के सहयोग से विजन-2047 में इसकी व्यवस्था की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपी के धार्मिक नगरी में देश दुनिया से लोगों के आने की होड़ मची हुई है। इन शहरों में पहुंचने के लिए अभी हवाई मार्ग के साथ ही ट्रेन और बस की सुविधा है। अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी में आने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। राज्य सरकार की ओर से इन शहरों में विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जा रही हैं। होटल के साथ मॉल और अन्य आधुनिक सुविधाएं दी जा रही है। इसमें बेहतर कनेक्टिविटी भी शामिल है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों को विजन डाक्यूमेंट-2047 तैयार करने को कहा गया है। आवास विभाग ने इसके आधार पर बेहतर सुविधाएं देने का मसौदा तैयार किया है।

बुलेट ट्रेन करेगी दूरी कम

आवास विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज व वाराणसी और लखनऊ-अयोध्या के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इसके लिए करीब 1000 किलो मीटर का हाई स्पीड नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। बुलेट ट्रेन चरणबद्ध तरीके से चलाई जाएगी। विस्तृत प्रस्ताव तैयार करते हुए राज्य सरकार के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्रालय को इसे भेजा जाएगा। उच्च स्तर से अनुमति लेने के बाद इसके लिए विशेषज्ञ कंपनियों का चयन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में ठंड के चलते इस जिले में स्कूल 20 तक बंद, लखनऊ-बाराबंकी में समय बदला
ये भी पढ़ें:युवाओं के लिए गुड न्यूज, नए साल पर डेढ़ लाख नौकरियां देने जा रही योगी सरकार

1500 किमी आरआरटीएस

इसके अलावा करीब 1500 किलो मीटर क्षेत्र में नमो भारत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिड सिस्टम (आरआरटीएस) के माध्यम से लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसका मकसद लोगों को बेहतर क्षेत्रीय परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही विकास केंद्रों से जोड़ा जाना है। इससे मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, जेवर, मिर्जापुर और वाराणसी को जोड़ने की योजना है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Bullet Train
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |