यूपी में भी चलेगी बुलेट ट्रेन, दिल्ली से वाराणसी साढ़े तीन घंटे में, पीएम मोदी ने दी नॉर्दर्न कॉरिडोर को मंजूरी

मुंबई-अहमदाबाद के बाद अब दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी है। पीएम मोदी ने नॉर्दर्न कॉरिडोर को मंजूरी भी दे दी है। रेल मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन चलने से दिल्ली और वाराणसी की दूरी काफी कम हो जाएगी।

Bullet Train News: रेल यात्रियों का सफर अब पहले से और आसान होने वाला है। यूपी को जल्द ही बुलेट ट्रेन मिलने वाली है, जो दिल्ली, आगरा, के रास्ते वाराणसी तक जाएगी। अभी दिल्ली से वाराणसी तक पहुंचने में काफी समय लगता है। बुलेट ट्रेन चलने से ये दूरी घटना महज तीन घंटे 33 मिनट की रह जाएगी। यूपी में बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्दर्न कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर के तहत दिल्ली से पटना तक बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। इस रूट मे आने वाले आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों को भी जोड़ा जाएगा। आने वाले समय में इस नेटवर्क का पटना तक विस्तार किया जाएगा।

एनआई से बातचीत के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि काशी से दिल्ली के बीच बुलेट ट्रेन चलने के बाद हवाई यात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यात्री महज तीन घंटे 33 मिनट में काशी से दिल्ली पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है, जो दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या को जोड़ेगा। आगे यह कॉरिडोर वाराणसी, पटना होते हुए गुवाहाटी की ओर जाएगा।

साल की जरूरत के हिसाब से डिजाइन होगा सिग्नेचर ब्रिज वैष्णव ने कहा कि काशी में बन रहा नमो ब्रिज पूरे देश की कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। रेलवे और हाईवे के लिए बनाए जा रहे इस सिग्नेचर ब्रिज को अगले 100 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसके फाउंडेशन का डिजाइन सबसे महत्वपूर्ण था। अब इसके निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नमो ब्रिज के पूरा होने पर काशी स्टेशन रेलवे नेटवर्क से बेहतर तरीके से जुड़ जाएगा। इससे अगले 100 वर्षों के लिए रेलवे और हाईवे की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। इस पुल के जरिए 100 से अधिक अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन संभव हो सकेगा। इससे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा भी अधिक सुगम होगी। रेल मंत्री ने बताया कि काशी स्टेशन पर छह नए प्लेटफॉर्म भी बनाए जा रहे हैं। इससे काशी स्टेशन परिवहन के एक नए हब के रूप में उभरेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

बुलेट ट्रेन से कहां कितना लगेगा समय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के संभावित यात्रा समय का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली से आगरा की दूरी 59 मिनट, दिल्ली से कानपुर की दूरी एक घंटे 45 मिनट और दिल्ली से लखनऊ की दूरी सवा दो घंटे में तय की जा सकेगी। वहीं, काशी से लखनऊ की यात्रा एक घंटे 21 मिनट, काशी से आगरा दो घंटे 34 मिनट, काशी से प्रयागराज 33 मिनट और काशी से पटना की यात्रा एक घंटे में पूरी हो सकेगी। काशी से दिल्ली के बीच यात्रा का समय घटकर तीन घंटे 33 मिनट रह जाएगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए वैष्णव ने कहा कि विपक्ष को संविधान में विश्वास नहीं है और वह अराजकता की ओर बढ़ रहा है। कुल मिलाकर, यह एक बेहतरीन सुविधा होगी, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों, छोटे कारोबारियों, MSME, युवाओं, छात्रों और इलाज के लिए यात्रा करने वालों को बहुत सुविधा मिलेगी।

हर एक घंटे में चलेगी बुलेट ट्रेन रेल मंत्री अश्विनी ने बताया नॉर्थन कॉरिडोर के तहत चलाई जाने वाली बुलेट ट्रेनें हर 1 घंटे के अंतराल पर चलाई जाएगी। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लाइन का पहला हिस्सा अगले साल खुल जाएगा। जहाँ तक नॉर्थ कॉरिडोर की बात है, जो दिल्ली से सिलीगुड़ी और आगे गुवाहाटी तक जाएगा तो अभी इसका डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है। हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज़ (मानकीकृत) किया जा रहा है। गर्डर से लेकर पिलर तक, सभी हिस्से फैक्ट्री में तैयार किए जाएंगे, ताकि पूरी तरह से एकरूपता बनी रहे।