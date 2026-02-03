दिल्ली से प्रयागराज अब सिर्फ 3 घंटे दूर, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार, रेल मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट
दिल्ली से प्रयागराज और वाराणसी तक बुलेट ट्रेन का सपना अब पूरा होता नजर आ रहा है। वर्ष 2021 में जमीन सर्वे से शुरू हुई यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब पांच साल के लक्ष्य के साथ अगले चरण में प्रवेश करती दिख रही है। सोमवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीआर मुख्यालय व डीआरएम कार्यालय से जुड़कर साफ संकेत दिया कि आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी की दूरी महज साढ़े तीन घंटे में तय की जा सकेगी।
दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए प्रयागराज समेत कई जिलों में 2021 में जमीन सर्वे का काम शुरू किया गया था। उस समय स्पष्ट किया गया था कि नई दिल्ली से वाराणसी तक चलने वाली बुलेट ट्रेन मथुरा, आगरा, लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। सर्वे के दौरान गांवों और किसानों में जमीन को लेकर चर्चाएं तेज हुई थीं।
अब डीपीआर और निवेश की बारी
रेल मंत्री ने साफ किया है कि इस कॉरिडोर के लिए डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जाएगी। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई स्पीड प्रोजेक्ट सरकार की प्राथमिकता में हैं। बुलेट ट्रेन से दिल्ली एक दिन में आना व जाना आसान हो जाएगा। यह कॉरिडोर न केवल कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि कुम्भ और माघ मेला जैसे बड़े आयोजनों के दौरान यातायात के दबाव को भी कम करेगा।
प्रयागराज बनेगा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट हब
इस परियोजना के पूरा होने के बाद प्रयागराज की पहचान केवल धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह एक आधुनिक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट हब के रूप में भी उभरेगा। अगले पांच वर्षों के भीतर इस परियोजना के धरातल पर उतरने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। कांफ्रेंस में एनसीआर जीएम नरेंद्र सिंह पाल व सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी तो मंडल में डीआरएम रजनीश अग्रवाल व एडीआरएम दीपक कुमार मौजूद रहे।