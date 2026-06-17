बुलेट से ब्रह्मोस तक; सुरक्षा के भरोसे और डिफेंस शक्ति के साथ आगे बढ़ता यूपी

यूपी की पहचान लंबे समय तक खेती-किसानों तक जुड़ी रही, लेकिन अब प्रदेश कृषि के साथ-साथ उद्योग और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है। किसानों को बेहतर बीज और कृषि सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं डिफेंस कॉरिडोर युवाओं के लिए रोजगार और तकनीकी अवसरों के नए द्वार खोल रही हैं।

किसी भी प्रदेश की तरक्की की पहली जरूरत भरोसा होती है। जब सड़क सुरक्षित हो, बाजार समय पर खुलें, व्यापारी बिना डर काम करें, महिलाएं भरोसे के साथ बाहर निकलें और इन्वेस्टमेंट भविष्य की योजना बना सकें, तभी ग्रोथ की रफ्तार बढ़ती है।

UP में लॉ एंड ऑर्डर पर हुए काम और रक्षा उत्पादन में बढ़ती ताकत इसी बदलाव की दो मजबूत कड़ियां हैं। एक तरफ क्राइम पर सख्त कार्रवाई, तेज पुलिस हेल्प और वीमेन सेफ्टी पर ध्यान दिया गया। दूसरी तरफ डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस जैसी मॉडर्न रक्षा उत्पादन सुविधा ने प्रदेश को नई इंडस्ट्रियल पहचान दी। यानी बुलेट से भरोसा बना और ब्रह्मोस से प्रदेश की पहचान बढ़ी।

सेफ्टी मजबूत, भरोसा भरपूर लॉ एंड ऑर्डर केवल पुलिस का विषय नहीं है। इसका असर हर घर, हर दुकान, हर बाजार और हर गांव पर दिखता है। व्यापारी दुकान खोलता है। परिवार सफर करता है। महिला पढ़ाई या काम के लिए बाहर जाती है। किसान अपनी फसल मंडी तक पहुंचाता है। इन सभी कामों के लिए सुरक्षित माहौल जरूरी है।

UP की 9 वर्ष की ग्रोथ पुस्तिका में लॉ एंड ऑर्डर को ग्रोथ का बड़ा आधार बताया गया है। क्रिमिनल पर सख्त कानूनी कार्रवाई, अवैध संपत्तियों पर प्रहार, पुलिस बल को टेक्नोलॉजी से मजबूत करना, UP 112 को बेहतर बनाना और वीमेन सेफ्टी जैसे कदमों पर लगातार काम किया गया।

जब क्राइम पर कार्रवाई होती है, तो असर केवल क्रिमिनल तक सीमित नहीं रहता। गांव में भरोसा बढ़ता है। शहर में बाजार चलता है। इंडस्ट्री को स्थिर माहौल मिलता है। इन्वेस्टमेंट भी प्रदेश को नई नजर से देखते हैं। सुरक्षा बनी मजबूत, भरोसा हुआ गहरा, ग्रोथ की राह पर बढ़ा UP सुनहरा।

UP 112 से हेल्प फास्ट, संकट में राहत आसान किसी भी मुश्किल समय में सबसे जरूरी चीज होती है समय पर मदद। सड़क हादसा हो, झगड़ा हो, वीमेन सेफ्टी से जुड़ी कम्प्लेंट हो या कोई इमरजेंसी हो, तेज पुलिस रिस्पॉन्स लोगों को बड़ा भरोसा देता है। UP 112 इसी जरूरत को पूरा करने वाली व्यवस्था है।

UP 112 का उद्देश्य पूरे प्रदेश में लोगों को कभी भी पुलिस इमरजेंसी सर्विस उपलब्ध कराना है। यह व्यवस्था शहरों और गांवों तक पहुंच बनाने के लिए काम करती है।

UP 112 के ऑफिशियल के अनुसार, इस व्यवस्था ने शुरू होने के बाद 4 करोड़ 30 लाख से अधिक केस पर रिस्पॉन्स दिया। रोज करीब 90,000 कॉल का रिस्पॉन्स दिया जाता है और लगभग 19,500 केस हैंडल की जाती हैं।

कॉल मिली तुरंत, मदद पहुंची तेज, जनता के भरोसे को मिला नया सेज। पुलिस हेल्प अब केवल थाने तक सीमित नहीं है। कंट्रोल रूम, टेक्नोलॉजी और फील्ड टीमों के जरिए मदद को प्रदेश स्तर पर तेज और व्यवस्थित बनाया गया है।

वीमेन सेफ्टी को सहारा, समाज का भरोसा गहरा लॉ एंड ऑर्डर की असली मजबूती तब दिखती है, जब महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। बेटी स्कूल जाए, महिला काम पर जाए, छात्रा कोचिंग पहुंचे या परिवार के साथ बाजार जाए, हर जगह सुरक्षा का भरोसा जरूरी है।

UP पुलिस की महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के अनुसार, मिशन शक्ति कार्यक्रम 2020 में शुरू हुआ। इसके तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से करोड़ों लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई गई। वीमेन सेफ्टी और सेल्फ डिफेंस से जुड़े ट्रेनिंग भी किए गए।

मिशन शक्ति चरण 5 के तहत महिला बीट अधिकारियों ने गांवों, वार्डों और पब्लिक प्लेसेज तक पहुंच बनाई। कम्प्लेंट्स के सॉल्यूशन, अवेयरनेस सामग्री के वितरण और लोगों से सीधी बातचीत के जरिए वीमेन सेफ्टी को जमीन तक ले जाने का काम हुआ।

इससे पुलिस और समाज के बीच संपर्क मजबूत होता है। जब महिला को सुरक्षा मिलती है, तो परिवार को भरोसा मिलता है। जब परिवार भरोसा महसूस करता है, तो समाज आगे बढ़ता है।

सुरक्षित माहौल, इन्वेस्टमेंट को बल इन्वेस्टमेंट केवल जमीन, सड़क और बिजली देखकर नहीं आता। इन्वेस्टमेंट यह भी देखते हैं कि व्यापार करने का माहौल कितना सुरक्षित है। फैक्ट्री चलाने में परेशानी तो नहीं होगी। लॉजिस्टिक्स सुरक्षित रहेगी या नहीं। वर्कर्स बिना डर काम कर पाएंगे या नहीं।

इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। जब प्रदेश में सुरक्षा होती है, तो बाजार खुलते हैं। जब बाजार चलते हैं, तो कारोबार बढ़ता है। जब कारोबार बढ़ता है, तो इंडस्ट्री के लिए रास्ता बनता है।

UP में सड़क, एक्सप्रेसवे, बिजली, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े कदम तभी ज्यादा असर दिखाते हैं, जब उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर का भरोसा भी जुड़ा हो। सुरक्षित माहौल, इन्वेस्टमेंट को बल, इंडस्ट्री से खुला जॉब्स का कल।

डिफेंस कॉरिडोर से काम, प्रदेश को नाम UP डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश के दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में से एक है। इसमें अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ जैसे छह मेन सेंटर शामिल हैं।

इन शहरों की अपनी-अपनी ताकत है। कहीं निर्माण का अनुभव है। कहीं जमीन और कनेक्टिविटी है। कहीं युवाओं की स्किल्ड टीम तैयार हो रही है। यही मिलकर UP को रक्षा उत्पादन की नई दिशा दे रहे हैं।

रक्षा का काम, इंडस्ट्री को नाम, छोटे कारोबारों को मिला नया मुकाम। इस कॉरिडोर का मकसद देश में रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही छोटे सप्लायर, मशीन पार्ट्स, मेंटेनेंस, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल इंडस्ट्री और टेक्निकल सर्विसेज को भी नए अवसर मिलते हैं।

ब्रह्मोस से पहचान, टेक्नोलॉजी को सम्मान लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी UP की इंडस्ट्रियल यात्रा का बड़ा अचीवमेंट है। यह सुविधा प्रदेश को मॉडर्न रक्षा निर्माण से जोड़ती है।

18 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में बनी पहली ब्रह्मोस मिसाइलों की बैच को रक्षा मंत्री और UP के मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। यह सुविधा 11 मई 2025 को वर्चुअली शुरू हुई थी और पांच महीने के भीतर पहली बैच तैयार हो गई।

ब्रह्मोस से बढ़ी पहचान, टेक्नोलॉजी को मिला सम्मान, रक्षा निर्माण में मजबूत हुआ प्रदेश का नाम। यह अचीवमेंट इसलिए भी खास है, क्योंकि ब्रह्मोस जैसी मॉडर्न रक्षा सिस्टम से जुड़ा काम बहुत प्रिसिजन, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी मांगता है।

युवा को स्किल, जॉब्स को बूस्ट डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस जैसी सुविधाओं का असर केवल बड़े इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहता। ऐसे प्रोजेक्ट लोकल युवाओं के लिए भी नए रास्ते खोलते हैं।

इंजीनियर, तकनीशियन, मशीन ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े युवा, पैकेजिंग यूनिट, परिवहन सर्विस और छोटे सप्लायर, सभी को इससे काम के अवसर मिल सकते हैं। जब बड़े इंडस्ट्री आते हैं, तो उनके आसपास छोटे कामों की पूरी श्रृंखला बनती है।

इससे आईटीआई, पॉलिटेक्निक और टेक्निकल ट्रेनिंग से जुड़े युवाओं के लिए अपने ही प्रदेश में काम की संभावना बढ़ती है। पहले कई युवाओं को जॉब्स के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब प्रदेश में ही इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और रक्षा उत्पादन से जुड़े अवसर बन रहे हैं।

भरोसे से विकास, ब्रह्मोस तक प्रकाश “बुलेट से ब्रह्मोस तक” की कहानी केवल लॉ एंड ऑर्डर और रक्षा उत्पादन की कहानी नहीं है। यह UP के बदलते भरोसे की कहानी है। पहला बदलाव सुरक्षा से जुड़ा है। जब क्राइम पर सख्ती होती है और पुलिस हेल्प तेज होती है, तो लोगों का भरोसा बढ़ता है। दूसरा बदलाव इंडस्ट्री से जुड़ा है। जब डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस जैसी सुविधाएं आती हैं, तो प्रदेश की पहचान नेशनल सिक्योरिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ती है।

सुरक्षा से भरोसा बनता है। भरोसे से इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्री बढ़ते हैं। इंडस्ट्री से रोजगार बनता है। और जॉब्स से गांव, शहर, परिवार और युवा सभी को नई दिशा मिलती है।

बुलेट से भरोसा, ब्रह्मोस से पहचान, सुरक्षा और इंडस्ट्री से बढ़ा प्रदेश का मान UP में लॉ एंड ऑर्डर और इंडस्ट्रियल विकास साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षित माहौल लोगों को भरोसा दे रहा है। डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस जैसी इनिशिएटिव प्रदेश को नई ताकत दे रही हैं। यही बदलाव UP को सुरक्षा, जॉब्स और मॉडर्न इंडस्ट्री की नई राह पर आगे बढ़ा रहा है।