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दर्दनाक हादसा या कुछ और? लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली, संदिग्ध हालत में किशोरी की मौत

Pawan Kumar Sharma निज संवाददाता, देवरिया
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देवरिया में 13 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चाचा के लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली किशोरी के सिर में जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हथियार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

दर्दनाक हादसा या कुछ और? लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली, संदिग्ध हालत में किशोरी की मौत

यूपी के देवरिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां मोहन रोड स्थित एक मकान में संदिग्ध परिस्थिति में गोली चल गई। जिससे एक किशोरी की मौत हो गई। उधर, सूचना पर मौके पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक फिलहाल गोली चलने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

गाजीपुर जिले के सादात के रहने वाले विजय बरनवाल की 13 वर्ष की बेटी गोपी 2 दिन पहले अपने चाचा सुशील के यहां जिले के मोहन रोड के यहां आई थी। मंगलवार की रात लगभग 10 बजे सुशील के लाइसेंसी पिस्टल से संदिग्ध परिस्थिति में कमरे में गोली चल गई। गोली गोपी के सिर में लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गोली चलने की सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अभी गोली चलने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।

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वहीं, कोतवाल राकेश कुमार राय ने कहा कि रात को गोली लगने से एक किशोरी की मौत हुई है।मामले की जांच की जा रही है। गोली कैसे चली है, कारण पता नहीं चल सका है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

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आगरा में महिला को गोली लगने से हड़कंप

उधर, एटा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव विजौरी में मंगलवार शाम एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान खुशबू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि खुशबू घर के बाहर बैठे अपने पति के पास जा रही थी, तभी अचानक फायरिंग हुई और गोली का छर्रा उसके हाथ में लग गया। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। महिला के हाथ से खून बहता देख उसे तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

परिजनों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि गोली किसने और क्यों चलाई। वहीं, महिला के पति ने गांव में पुरानी रंजिश होने की बात बताई है। सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटाई। वहीं, इस मामले में एसपी सिटी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। घायल महिला के हाथ में छर्रे लगे हैं और उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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