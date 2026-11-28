यूपी में वकीलों के 105 अवैध चैम्बर पर कल चलेगा बुलडोजर, भारी पुलिस बल और पीएसी का रहेगा पहरा
यूपी की राजधानी लखनऊ में वकीलों के 105 अवैध चैम्बर पर रविवार को बुलडोजर चलेगा। अधिकारियों ने ध्वस्तीकरण अभियान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और पीएसी का पहरा रहेगा।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सड़क और फुटपाथ पर कब्जा कर बनाए गए वकीलों के चैम्बर पर शनिवार को नगर निगम का बुलडोजर चलेगा। नगर निगम ने 105 अवैध चैम्बर ध्वस्त करने की पूरी तैयारी कर ली है। अभियान के दौरान विरोध और हंगामे की आशंका को देखते हुए नगर निगम ने पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर भारी पुलिस बल के साथ पीएसी तैनात करने की मांग की है। अधिकारियों ने ध्वस्तीकरण अभियान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। बुलडोजर ऐक्शन के दौरान भारी पुलिस बल और पीएसी का पहरा रहेगा।
अदालत के आसपास कब्जे से सिकुड़ गईं सड़कें
सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आसपास सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से चैम्बर बना लिए गए हैं। इन कब्जों के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। अदालत आने वाले वादियों, अधिवक्ताओं और आम लोगों को रोजाना जाम से जूझना पड़ता है। पैदल चलने वालों के लिए भी फुटपाथ पर जगह नहीं बची है। नगर निगम का कहना है कि इन अवैध निर्माणों को हटाकर सड़क और फुटपाथ को कब्जामुक्त कराया जाएगा, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु हो सके।
211 चैम्बर हटाने की बनी थी योजना, 105 अभी बाकी
नगर निगम ने पहले कुल 211 अवैध चैम्बर ध्वस्त करने की कार्ययोजना तैयार की थी। इसके तहत पहले भी कार्रवाई की गई और कई चैम्बर हटाए गए। अब शेष बचे 105 चैम्बर ध्वस्त किए जाने हैं। इसके लिए दोबारा अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। 29 नवंबर को एक साथ इन सभी चैम्बर को हटाने की तैयारी है।
विरोध रोकने के लिए पुलिस और पीएसी मांगी
कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विवाद या विरोध अभियान में बाधा न बने, इसके लिए नगर निगम ने पुलिस प्रशासन से पर्याप्त सुरक्षा मांगी है। पुलिस कमिश्नर को भेजे गए पत्र में भारी पुलिस बल और पीएसी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
पर्याप्त पुलिस बल मांगा गया : अपर नगर आयुक्त
अपर नगर आयुक्त अविनाश त्रिपाठी ने कहा कि रविवार को वकीलों के चैम्बर तोड़े जाएंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। पर्याप्त पुलिस बल मांगा गया है ताकि वकीलों के संभावित विरोध प्रदर्शन से निपटा जा सके। इस बार सभी बचे हुए चैम्बर गिरा दिए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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