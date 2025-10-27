Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBulldozers will be used again Bareilly from hotels to wedding halls will be demolished 37 occupants received notice
बरेली में फिर चलेगा बुलडोजर, होटल से लेकर बारात घर तक होंगे ध्वस्त, 37 कब्जेदारों को मिले नोटिस

बरेली में फिर चलेगा बुलडोजर, होटल से लेकर बारात घर तक होंगे ध्वस्त, 37 कब्जेदारों को मिले नोटिस

संक्षेप: बरेली नगर निगम ने शहर के डेलापीर तालाब और कोहाड़ापीर के शाहबाद इलाके में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

Mon, 27 Oct 2025 11:38 PMDinesh Rathour बरेली, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी के बरेली में एक बार फिर बुलडोजर चलेगा। इस दौरान अवैध होटल और बारात घर भी ध्वस्त किए जाएंगे। इसको लेकर नगर निगम ने शहर के डेलापीर तालाब और कोहाड़ापीर के शाहबाद इलाके में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने 37 अवैध कब्जेदारों को अंतरिम नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। तय समय में कब्जा न हटाने पर निगम की ओर से बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी।

26 सितंबर को हुए बरेली में बवाल के बाद बीडीए, पुलिस प्रशासन के साथ अब नगर निगम भी एक्शन में आ गया है। 27 कब्जे शाहबाद और 10 कब्जे डेलापीर तालाब पर हैं। सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बड़ी तैयारी हो रही है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि इन कब्जेदारों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने जमीन खाली नहीं की। अब दोबारा नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दिया गया है कि यह अंतिम मौका है। संपत्ति विभाग ने संबंधित क्षेत्रों में बने भवनों, दुकानों और बारातघरों की पहचान के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इस सर्वे के आधार पर कब्जाधारकों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। बरेली में हाल ही में हुए बवाल के बाद प्रशासन और निगम ने सरकारी जमीनों, अवैध हो

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि कब्जेदारों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने जमीन खाली नहीं की। अगर तय समय सीमा में निर्माण नहीं हटाया गया तो निगम की संपत्ति विभाग टीम मौके पर जाकर कार्रवाई करेगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Bareilly News UP Bulldozer Action Nagar Nigam अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |