Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBulldozers were used to remove illegal encroachments Baghpat demolishing 12 houses built on cremation ground land
अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, श्मशान घाट की जमीन पर बने 12 मकानों को गिराया

अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, श्मशान घाट की जमीन पर बने 12 मकानों को गिराया

संक्षेप: बागपत जिले के टीकरी कस्बे में श्मशान घाट की ढाई बीघा जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 15 मकानों में 12 को प्रशासन की टीम ने शनिवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वहीं तीन परिवारों के पास कोई मकान नहीं है।

Sat, 25 Oct 2025 08:38 PMDinesh Rathour बागपत
share Share
Follow Us on

यूपी में बुलडोजर ऐक्शन जारी है। बागपत जिले के टीकरी कस्बे में श्मशान घाट की ढाई बीघा जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 15 मकानों में 12 को प्रशासन की टीम ने शनिवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वहीं तीन परिवारों के पास कोई मकान नहीं है। जब तक उनके कोई मकान या पट्टा नहीं मिल जाता वे परिवार वहीं मकानों में रहेंगे।

टीकरी कस्बे में 5 बीघा से अधिक श्मशान घाट की भूमि है। वर्ष 2008 में कुछ लोगों ने श्मशान घाट की करीब ढाई बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिए थे। इन मकानों को हटवाने की मांग को लेकर कस्बावासी 39 दिन से धरना देकर बैठे हुए हैं। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटवाया जा रहा। वहीं प्रशासन ने इन्हें आश्वासन दिया था कि त्योहार के बाद अतिक्रमण हटवाया जाएगा।

शनिवार को नायब तहसीलदार विनोद कुमार, कानूनगो विक्रम सिंह, लेखपाल धर्मेंद्र सिंह, थानाध्यक्ष दोघट सूर्यदीप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में श्मशान घाट की भूमि पर बने 15 मकानों में से 12 मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन से कहा कि जब तक पूरी तरह अतिक्रमण नहीं हट जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा।

इस संबंध में एसडीएम बागपत अधिशासी अधिकारी टीकरी अमर चंद वर्मा ने कहा कि श्मशान घाट की भूमि से अवैध कब्जा हटवाया गया है। 15 मकानों में 12 मकानों को गिरा दिया गया हैं, जबकि तीन परिवारों के पास कोई मकान नहीं है। जब तक उनके कोई मकान या पट्टा नहीं मिल जाता वे तीनों परिवार वहीं अपने मकानों में रहेंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Bagpat Latest News Up Latest News UP Bulldozer Action
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |