अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, श्मशान घाट की जमीन पर बने 12 मकानों को गिराया

यूपी में बुलडोजर ऐक्शन जारी है। बागपत जिले के टीकरी कस्बे में श्मशान घाट की ढाई बीघा जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 15 मकानों में 12 को प्रशासन की टीम ने शनिवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वहीं तीन परिवारों के पास कोई मकान नहीं है। जब तक उनके कोई मकान या पट्टा नहीं मिल जाता वे परिवार वहीं मकानों में रहेंगे।

टीकरी कस्बे में 5 बीघा से अधिक श्मशान घाट की भूमि है। वर्ष 2008 में कुछ लोगों ने श्मशान घाट की करीब ढाई बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिए थे। इन मकानों को हटवाने की मांग को लेकर कस्बावासी 39 दिन से धरना देकर बैठे हुए हैं। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटवाया जा रहा। वहीं प्रशासन ने इन्हें आश्वासन दिया था कि त्योहार के बाद अतिक्रमण हटवाया जाएगा।

शनिवार को नायब तहसीलदार विनोद कुमार, कानूनगो विक्रम सिंह, लेखपाल धर्मेंद्र सिंह, थानाध्यक्ष दोघट सूर्यदीप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में श्मशान घाट की भूमि पर बने 15 मकानों में से 12 मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन से कहा कि जब तक पूरी तरह अतिक्रमण नहीं हट जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा।