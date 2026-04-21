यूपी के इस जिले में भोर में चले बुलडोजर, हाइवे चौड़ीकरण की जद में आईं दो दरगाहें हटाई गईं
सोमवार तड़के करीब तीन बजे रामपुर में नगरीय हाईवे पर ब्लॉक कार्यालय के सामने स्थित हजरत सादिक शाह मियां की दरगाह के सामने दो जेसीबी और खाली डंपर लाकर खड़े किए गए। मुख्य चौराहे और केमरी तिराहे पर यातायात रोक दिया गया और फोर्स तैनात हो गई। तड़के चार बजे बुलडोजरों ने दरगाह को ध्वस्त कर दिया।
UP News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में प्रशासन ने सोमवार तड़के बुलडोजर कार्रवाई करते हुए हाईवे चौड़ीकरण की जद में आ रहीं दो दरगाहों को वहां से हटा दिया गया। इस दौरान हाईवे को दोनों तरफ से बंद रखा गया और भारी फोर्स तैनात रही। देर रात हुईं तैयारियों के बाद तड़के की गई इस ध्वस्तीकरण कार्रवाई का लोगों को तब पता चला, जब वे सोकर उठे।
सोमवार तड़के करीब तीन बजे नगरीय हाईवे पर ब्लॉक कार्यालय के सामने स्थित हजरत सादिक शाह मियां की दरगाह के सामने दो जेसीबी और खाली डंपर लाकर खड़े किए गए। इसके बाद मुख्य चौराहे व केमरी तिराहे पर यातायात रोक दिया गया और फोर्स तैनात हो गई। तड़के चार बजे बुलडोजर कार्रवाई करते हुए दरगाह को हटा दिया गया। सड़क पर फैले मलबे को डंपरों में भर दिया गया।
इसके तुरंत बाद मुख्य चौराहे से लेकर अहरो तिराहे वाले हिस्से का यातायात रोका गया और बुलडोजर कार्रवाई करते हुए विशारदनगर स्थित हजरत साहू शाह मियां की दरगाह हटाई गई।यहां भी मलबे को डंपर में भरवाकर सड़क साफ करा दी गई। निकट थानों की फोर्स भी तैनात की गई थी। हाल ही में कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने नगर के भीतर से गुजर रहे आंतरिक हाईवे के चौड़ीकरण के लिए शासन से करोड़ों का प्रस्ताव स्वीकृत कराया था।
चौड़ीकरण के लिए सड़क की जद में आ रहे निर्माणों पर पहले ही लाल निशान लगाए गए थे। चिन्हित स्थानों को खाली कराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी के एई राजीव गंगवार ने बताया कि चिह्नीकरण के अनुसार दोनों दरगाहों को हटाने का निर्णय लिया गया था। अन्य चिन्हित स्थानों के बारे में उनका कहना था कि जैसा निर्णय होगा, वैसी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। रामपुर के उपजिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि यह पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है। प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग कर रहा है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें