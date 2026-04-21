यूपी के इस जिले में भोर में चले बुलडोजर, हाइवे चौड़ीकरण की जद में आईं दो दरगाहें हटाई गईं

सोमवार तड़के करीब तीन बजे रामपुर में नगरीय हाईवे पर ब्लॉक कार्यालय के सामने स्थित हजरत सादिक शाह मियां की दरगाह के सामने दो जेसीबी और खाली डंपर लाकर खड़े किए गए। मुख्य चौराहे और केमरी तिराहे पर यातायात रोक दिया गया और फोर्स तैनात हो गई। तड़के चार बजे बुलडोजरों ने दरगाह को ध्वस्त कर दिया।

UP News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में प्रशासन ने सोमवार तड़के बुलडोजर कार्रवाई करते हुए हाईवे चौड़ीकरण की जद में आ रहीं दो दरगाहों को वहां से हटा दिया गया। इस दौरान हाईवे को दोनों तरफ से बंद रखा गया और भारी फोर्स तैनात रही। देर रात हुईं तैयारियों के बाद तड़के की गई इस ध्वस्तीकरण कार्रवाई का लोगों को तब पता चला, जब वे सोकर उठे।

सोमवार तड़के करीब तीन बजे नगरीय हाईवे पर ब्लॉक कार्यालय के सामने स्थित हजरत सादिक शाह मियां की दरगाह के सामने दो जेसीबी और खाली डंपर लाकर खड़े किए गए। इसके बाद मुख्य चौराहे व केमरी तिराहे पर यातायात रोक दिया गया और फोर्स तैनात हो गई। तड़के चार बजे बुलडोजर कार्रवाई करते हुए दरगाह को हटा दिया गया। सड़क पर फैले मलबे को डंपरों में भर दिया गया।

इसके तुरंत बाद मुख्य चौराहे से लेकर अहरो तिराहे वाले हिस्से का यातायात रोका गया और बुलडोजर कार्रवाई करते हुए विशारदनगर स्थित हजरत साहू शाह मियां की दरगाह हटाई गई।यहां भी मलबे को डंपर में भरवाकर सड़क साफ करा दी गई। निकट थानों की फोर्स भी तैनात की गई थी। हाल ही में कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने नगर के भीतर से गुजर रहे आंतरिक हाईवे के चौड़ीकरण के लिए शासन से करोड़ों का प्रस्ताव स्वीकृत कराया था।