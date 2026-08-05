लखनऊ में 51 अवैध बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर ऐक्शन में LDA
लखनऊ में 51 अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ऐक्शन में आ गया है। एलडीए ने इन पर कार्रवाई के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ऐक्शन में आ गया है। लखनऊ में 51 अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर ऐक्शन तैयारी है। अलीगंज में भू-उपयोग के विपरीत बने अवैध निर्माणों पर जल्द ही कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एलडीए ने इन पर कार्रवाई के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है। जिसके तहत विहित प्राधिकारी न्यायालय से अवैध निर्माण से सम्बंधित फाइलें निकलवाईं गई हैं।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यह 51 इमारतें अलीगंज के सभी सेक्टर की मिली जुली हैं। अकेले किसी एक सेक्टर की नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की टीम क्षेत्र में अवैध निर्माणों का सर्वे करेगी। जिन मामलों में सक्षम न्यायालय से किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर जारी नहीं है, उन पर नियमानुसार सीलिंग, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
अवैध व्यावसायिक काम्पलेक्स में अग्निकांड की घटना पर सख्त रुख अपनाया
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता लोकनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार केस की सुनवायी करते हुए लखनऊ समेत देश के अन्य महानगरों में अवैध निर्माण के प्रकरणों को लेकर सक्षम विभाग के अधिकारियों को तलब किया था। प्रकरण की सुनवायी के दौरान माननीय न्यायालय ने 22 जून, 2026 को अलीगंज के सेक्टर-डी में आवासीय भूखण्ड पर बने अवैध व्यावसायिक काम्पलेक्स में अग्निकांड की घटना पर सख्त रुख अपनाया है।
मानकों के विपरीत बने 51 व्यावसायिक निर्माण चिह्नित किए गए
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि अलीगंज क्षेत्र में आवासीय भू-उपयोग में मानकों के विपरीत बने 51 व्यावसायिक निर्माण चिह्नित किए गए हैं। न्यायालय ने उक्त समस्त प्रकरणों में की गयी कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की टीम शहर में आकर अलीगंज क्षेत्र में अवैध निर्माणों का सर्वे करेगी।
एलडीए ने ध्वस्तीकरण की तैयारियां शुरू की
लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की योजना तैयार की गयी है। जिसके अंतर्गत विहित प्राधिकारी न्यायालय से उक्त निर्माण कार्यों से सम्बंधित वाद की फाइलें निकलवायी गयी हैं। गुरुवार को प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने गोपनीय तरीके से स्थल निरीक्षण करके उक्त निर्माण कार्यों का मुआयना किया। जिसमें भवनों में अध्यासन की वर्तमान स्थिति और कार्रवाई में लगने वाली मशीनरी और मैन पावर के सम्बंध में प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करायी जा रही है। बहुत जल्दी ही इन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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