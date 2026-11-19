यूपी के इस जिले में 105 वकीलों के चैम्बर पर चलेगा बुलडोजर, 29 नवंबर को होगा ऐक्शन
यूपी की राजधानी लखनऊ में एक फिर बुलडोजर ऐक्शन होने जा रहा है। 105 वकीलों के चैम्बर पर बुलडोजर चलेगा। नगर निगम ने 105 अवैध चैम्बर ध्वस्त करने के लिए नई कार्ययोजना तैयार कर ली है। ध्वस्तीकरण की तारीख 29 नवंबर निर्धारित की गई है।
लखनऊ। प्रमुख संवाददाता। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर बुलडोजर ऐक्शन होगा। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा कर बनाए गए वकीलों के चैम्बर पर नगर निगम का बुल्डोजर एक बार फिर चलेगा। लखनऊ नगर निगम ने 105 अवैध चैम्बर ध्वस्त करने के लिए नई कार्ययोजना तैयार कर ली है। ध्वस्तीकरण की तारीख 29 नवंबर निर्धारित की गई है। कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध न हो, इसके लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर भारी पुलिस बल और पीएसी की मांग की गई है।
सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आसपास वकीलों ने सड़क और फुटपाथ पर कब्जा कर चैम्बर बना लिए हैं। इससे इन इलाकों में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। खासकर अदालतों के आसपास सड़कें संकरी होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर निगम इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए पहले भी अभियान चला चुका है। अब शेष चैम्बर हटाने की तैयारी की गई है।
पहले 211 चैम्बर हटाने की बनी थी योजना
नगर निगम ने पूर्व में कुल 211 अवैध चैम्बर हटाने की कार्ययोजना बनाई थी। इसके तहत कई चैम्बर ध्वस्त किए जा चुके हैं, जबकि 105 चैम्बर अभी हटाए जाने बाकी हैं। इन सभी को 29 नवंबर को ध्वस्त करने की तैयारी है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, अभियान के दौरान पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहेगा, जिससे कार्रवाई में किसी तरह का व्यवधान न हो।
पुलिस कमिश्नर को भेजा पत्र, पीएसी भी रहेगी तैनात
नगर निगम के जोन एक के जोनल अधिकारी ओपी सिंह ने बताया कि अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है। 29 नवंबर को 105 चैम्बर हटाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भारी संख्या में पुलिस और पीएसी की मौजूदगी में अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से बनाए गए चैम्बर यातायात में बाधा बन रहे हैं। इन्हें हटाकर रास्ता खाली कराया जाएगा।
25 अक्टूबर को भी 106 चैम्बरों पर हुई थी कार्रवाई
आपको बता दें कि इसके पहले भी अक्टूबर में हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने लखनऊ में 106 अवैध वकीलों के चैंबरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की थी। इस दौरान वकीलों ने प्रदर्शन किया था। स्थिति संभालने के लिए पुलिस और पीएसी तैनात की गई थी। वकीलों ने मांग की थी कि चैंबरों को हटाने से पहले उनके लिए दूसरी जगह उपलब्ध कराई जाए, ताकि वकालत का काम प्रभावित न हो। वकीलों का कहना है कि अचानक चैंबर हटने से उनके नियमित कामकाज में परेशानी आएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें