यूपी के इस जिले में अचानक गरजने लगे बुलडोजर, 3 घंटे तक चली कार्रवाई, ध्वस्त हुए निर्माण

यूपी के इस जिले में अचानक गरजने लगे बुलडोजर, 3 घंटे तक चली कार्रवाई, ध्वस्त हुए निर्माण

संक्षेप:

यूपी के बलरामपुर में अचानक अवैध अतिक्रमण को ढहाने के लिए अभियान शुक्रवार को आनन-फानन में शुरू कर दिया। पहले दिन 30 दुकानों व मकानों के आगे नालों पर बनाए गए पक्के निर्माण को बुलडोजर लगाकर पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया गया। 

Jan 16, 2026 06:05 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के बलरामपुर के तुलसीपुर में अचानक अवैध अतिक्रमण को ढहाने के लिए नगर पालिका ने दूसरे चरण का अभियान शुक्रवार को आनन-फानन में शुरू कर दिया। पहले दिन 30 दुकानों व मकानों के आगे नालों पर बनाए गए पक्के निर्माण को बुलडोजर लगाकर पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया गया। पिछले दिनों चले अभियान के दौरान दो पक्षीय कार्रवाई का लोगों ने आरोप लगाया था। डीएम ने निरीक्षण के बाद नगर पालिका को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए थे। दूसरी बार शुरू हुए अभियान को देखते हुए बच गए अतिक्रमणकारियों में अवैध कब्जा गिराने को लेकर हड़कंप मच गया है।

जिले के सभी निकायों में नालों व सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण को हटाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इसी क्रम में नगर पालिका तुलसीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने डीएम को शिकायती पत्र देकर नगर पालिका पर अतिक्रमण सुनियोजित तरीके से चलाने का आरोप लगाया था। इस पर डीएम विपिन कुमार ने मौके का निरीक्षण किया था। जिसके बाद शुक्रवार को नगर पालिका की टीम ने नई बाजार चौक से बैरागी पुरवा तक का 150 स्थानों पर अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर कार्रवाई शुरू की थी। तीन घंटे चली कार्रवाई में 30 दुकानों व मकानों के आगे बनी पक्की सीढ़ियां, छज्जे व चबूतरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है।

अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी इन लोगों को दी गई है। ईओ ने कहा कि अवैध कब्जे को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। लोग स्वयं हटा लें,अन्यथा की दशा में अतिक्रमण हटाने में आने वाले खर्च की भरपाई भी संबंधित से ही किया जाएगा। तुलसीपुर ईओ प्रवीण कुमार दुबे ने बताया कि अवैध तरीके से नालों पर ही सीड़ी व चबूतरा बना दिया गया था। इससे नालों की सफाई नहीं हो पाती है। चिन्हित लोगों पर कार्रवाई का क्रम आगे भी जारी रहेगा।

रास्ता तोड़े जाने का किया गया विरोध

नगर में मकानों व दुकानों के आगे बनी सीढ़ियों को ध्वस्त किए जाने का कई जगह लोगों ने विरोध भी किया। रामगोपाल, सीताराम, मुकेश कुमार व ललिता देवी ने कहा कि घर के दरवाजे केपास से नाला निकला हुआ है। उस पर रखे ढक्कन को भी तोड़ दिया गया है। नगर पालिका की ओर से खुले में नाला छोड़ दिया जाता है।ऐसे में आवागमन करने में दिक्कत होगी। छोटे-छोटे बच्चे भी नाले में गिर सकते हैं। तोड़ने के तत्काल बाद नाले को ढकने का भी प्रबंध नगर पालिका को करना चाहिए। इसको लेकर भी वे लोग जल्द ही डीएम से मिलेंगे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
