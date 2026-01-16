यूपी के इस जिले में अचानक गरजने लगे बुलडोजर, 3 घंटे तक चली कार्रवाई, ध्वस्त हुए निर्माण

संक्षेप: यूपी के बलरामपुर में अचानक अवैध अतिक्रमण को ढहाने के लिए अभियान शुक्रवार को आनन-फानन में शुरू कर दिया। पहले दिन 30 दुकानों व मकानों के आगे नालों पर बनाए गए पक्के निर्माण को बुलडोजर लगाकर पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया गया।

यूपी के बलरामपुर के तुलसीपुर में अचानक अवैध अतिक्रमण को ढहाने के लिए नगर पालिका ने दूसरे चरण का अभियान शुक्रवार को आनन-फानन में शुरू कर दिया। पहले दिन 30 दुकानों व मकानों के आगे नालों पर बनाए गए पक्के निर्माण को बुलडोजर लगाकर पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया गया। पिछले दिनों चले अभियान के दौरान दो पक्षीय कार्रवाई का लोगों ने आरोप लगाया था। डीएम ने निरीक्षण के बाद नगर पालिका को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए थे। दूसरी बार शुरू हुए अभियान को देखते हुए बच गए अतिक्रमणकारियों में अवैध कब्जा गिराने को लेकर हड़कंप मच गया है।

जिले के सभी निकायों में नालों व सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण को हटाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इसी क्रम में नगर पालिका तुलसीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने डीएम को शिकायती पत्र देकर नगर पालिका पर अतिक्रमण सुनियोजित तरीके से चलाने का आरोप लगाया था। इस पर डीएम विपिन कुमार ने मौके का निरीक्षण किया था। जिसके बाद शुक्रवार को नगर पालिका की टीम ने नई बाजार चौक से बैरागी पुरवा तक का 150 स्थानों पर अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर कार्रवाई शुरू की थी। तीन घंटे चली कार्रवाई में 30 दुकानों व मकानों के आगे बनी पक्की सीढ़ियां, छज्जे व चबूतरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है।

अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी इन लोगों को दी गई है। ईओ ने कहा कि अवैध कब्जे को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। लोग स्वयं हटा लें,अन्यथा की दशा में अतिक्रमण हटाने में आने वाले खर्च की भरपाई भी संबंधित से ही किया जाएगा। तुलसीपुर ईओ प्रवीण कुमार दुबे ने बताया कि अवैध तरीके से नालों पर ही सीड़ी व चबूतरा बना दिया गया था। इससे नालों की सफाई नहीं हो पाती है। चिन्हित लोगों पर कार्रवाई का क्रम आगे भी जारी रहेगा।