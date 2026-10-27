लखनऊ में ट्रिपल मर्डर के आरोपी के अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर; मकान सील, योगी के लगे नारे

लखनऊ में तिहरे हत्याकांड के आरोपी के अवैध कब्जों पर मंगलवार रात एलडीए का बुलडोजर चला। टीम ने नजूल और सरकारी रास्ते की जमीन पर बनी करीब 100 मीटर लंबी बाउंड्रीवॉल ध्वस्त कर दी। कार्रवाई के दौरान मौके पर भीड़ जुटी और योगी के समर्थन में नारे लगे।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता: तिहरे हत्याकांड के आरोपी के अवैध कब्जों पर मंगलवार देर रात लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) का बुलडोजर गरजा। शाम को आरोपी का मकान सील कराने के बाद प्राधिकरण की टीम रात करीब दस बजे जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और सरकारी जमीन पर बनी बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। नजूल की जमीन और सरकारी रास्ते पर कब्जे के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई। बुलडोजर चलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारेबाजी होने लगी।

नजूल और सरकारी रास्ते की जमीन पर था कब्जा एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के नेतृत्व में जोनल अधिकारी माधवेश कुमार और प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची। नजूल अधिकारी प्रभाकर सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी जेसीबी मशीनों के साथ कार्रवाई में शामिल रहे। टीम ने मौके पर पहुंचते ही अवैध कब्जे को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। जोनल अधिकारी माधवेश कुमार के मुताबिक, जिस जमीन पर कब्जा किया गया था, वह दिनेश शुक्ला के नाम दर्ज थी। आरोपी ने करीब सौ मीटर हिस्से में नजूल और सरकारी रास्ते की जमीन पर बाउंड्रीवॉल बनाकर कब्जा कर रखा था। इसी हिस्से को बुलडोजर से

रात में कार्रवाई देख जुटी भीड़, योगी के समर्थन में नारेबाजी देर रात बुलडोजर चलते देख आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जमकर नारे लगाए गए। भीड़ उत्साहित नजर आई और लोगों ने काफी देर तक नारेबाजी की। कई लोगों ने कहा कि अपराध और अवैध कब्जों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई योगी सरकार में ही संभव है। रात के अंधेरे में जेसीबी से बाउंड्रीवॉल गिराए जाने का दृश्य मौके पर चर्चा का विषय बना रहा।