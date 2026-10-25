लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबरों पर फिर बुलडोजर चला, 200 से ज्यादा निर्माण पर ऐक्शन

हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने रविवार को लखनऊ में 200 से अधिक अवैध वकीलों के चैंबरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। विरोध में वकील प्रदर्शन करने लगे। स्थिति संभालने के लिए पुलिस और पीएसी तैनात की गई। चैंबरों पर लाल निशान लगाकर पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

लखनऊ में रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने अवैध रूप से निर्मित वकीलों के चैंबरों को ध्वस्त करने का अभियान चलाया। नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो बड़ी संख्या में वकील मौके पर जुट गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए। नगर निगम ने इस बार कुल 200 से ज्यादा अवैध चैंबरों को चिह्नित किया है। इन पर लाल निशान लगाने के साथ नंबर भी दर्ज किए गए हैं। संबंधित चैंबरों के लिए पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। आपको बता दें इससे पहले दो बार अवैध चैंबरों पर ऐक्शन हो चुका है।

नगर निगम की कार्रवाई से नाराज वकीलों का कहना है कि वे पिछले 15 साल से इन चैंबरों में बैठकर वकालत कर रहे हैं। लंबे समय से यहां कामकाज करने के बावजूद अब उनके चैंबरों को अवैध मानकर हटाया जा रहा है। इससे उनकी प्रैक्टिस और रोजी-रोटी पर असर पड़ने की आशंका है। वकीलों ने कहा कि अगर हाईकोर्ट ने चैंबरों को अवैध माना है तो प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। हालांकि, चैंबरों को ध्वस्त करने से पहले उनके बैठने और काम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। उनका कहना है कि वे कार्रवाई के विरोध में नहीं हैं, लेकिन प्रशासन को उनके हितों और आजीविका का भी ध्यान रखना चाहिए।