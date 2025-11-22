इस जिले में ताबड़तोड़ गरजा बुलडोजर, आठ घंटे में खंडहर हुए शोरूम-कॉम्प्लेक्स, दुकानें मलबे में तब्दील

संक्षेप: बरेली में बुलडोजर ऐक्शन की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। शनिवार को पीलीभीत बाईपास रोड और जगतपुर बुलडोजर कार्रवाई का मंजर ऐसा था, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया।

यूपी के बरेली में बुलडोजर ऐक्शन की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। शनिवार को पीलीभीत बाईपास रोड और जगतपुर बुलडोजर कार्रवाई का मंजर ऐसा था, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। रोज की तरह सुबह 10 बजे दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पहुंचे थे। किसी को अंदेशा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद वही दुकानें मलबे में तब्दील हो जाएंगी। जैसे ही पुलिस, पीएसी और बीडीए की टीम भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची, लोगों के होश उड़ गए। टीम ने सभी दुकानदारों और शोरूम संचालकों को तुरंत परिसर खाली करने को कहा। यह सुनते ही कई लोगों की आंखें भर आईं। किसी के पास सालों की मेहनत थी, किसी के सपनों की दुकान। लोग सिसकते हुए अपना सामान बाहर निकालते रहे।

शनिवार की सुबह पीलीभीत बाईपास स्थित कपड़े का शोरूम और जगतपुर स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी अपनी दुकानों को भारी मन से खाली करने में लगे रहे। व्यापारियों और उनके परिवारजनों की आंखों में आसूं नजर आए। कई व्यापारी और उनकी दुकानों में काम करने वाले युवा ऐसे थे, जिनके घरों में चूल्हा तक नहीं जला। हालांकि उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद में थी लेकिन कुछ नहीं हो सका। सुबह 11 बजे के बाद सभी दुकानों को खाली कर दिया गया था। इसके कुछ ही मिनट बाद बुलडोजर कॉम्प्लेक्स और शोरूम के सामने आकर खड़े हो गए। मशीनें जैसे ही दीवारों पर चलीं, लोगों की उम्मीदें भी टूटने लगीं। सुबह 11:15 बजे शुरू हुई ये कार्रवाई लगातार आठ घंटे चली। शाम तक पूरा अवैध कॉम्प्लेक्स और शोरूम खंडहर में बदल चुके थे। निर्माण पक्का था, इसलिए कई जगह ड्रिल मशीन और हथौड़ों से तोड़ना पड़ा।

चेहरों पर खौफ, बिखरा दुकानों के बाहर सामान अपनी बिखरी दुकानें और टूटे सपने समेटते दुकानदार देर शाम तक वहीं बैठे रहे। किसी के चेहरे पर गुस्सा था, किसी पर बेबसी और कई की आंखें लगातार नम थीं। पीलीभीत बाईपास रोड और जगतपुर मार्ग आंसुओं, सिसकियों और टूटते निर्माणों के बीच भयावह खामोशी का गवाह बना रहा।

बैरिकेडिंग कर दुकानों से निकलवाया सामान कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले पुलिस ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया था। इस दौरान रह-रहकर व्यापारी आखिरी बार दुकान देखने आ रहे थे। पुलिसकर्मी शोरूम, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने वाले लोगों को रोक रहे थे। इस दौरान व्यापारियों ओर उनके परिजनों ने पुलिस कर्मियों से मार्मिक गुहार लगाते हुए कहा कि प्लीज बस आखिरी बार जी भरकर दुकान को देख लेने दो। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होते ही दुकानदारों के परिवार रोने-बिलखने लगे। वह बोले कि उनका तो सब कुछ उजड़ गया।

स्थानीय लोग बोले- मिट्टी में मिला रसूख जगतपुर रोड निवासी ने बताया कि मोहम्मद आरिफ ने करीब दो ढाई साल पहले यहां पर दो मंजिला इमारत बनाई थी। उन्होंने देख लिया है कि समय बदलता है। ढाई साल पहले जब यहां दुकान बनवाई गई तो उनका रुतबा देखते ही बन रहा था, लेकिन आज समय बदला और उनकी दुकानों के साथ ही उनका रसूख भी मिट्टी में मिल गया है।