संभल के मशहूर सौंधन किले में गरजा बुलडोजर; अवैध मकानों को ढहाया, ग्रामीणों के विरोध के बीच ऐक्शन

अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत रविवार को प्रशासन का बुलडोजर संभल के मशहूर सौंधन मोहम्मदपुर स्थित एएसआई संरक्षित किले पर गरजा। टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किले के भीतर बने अवैध मकानों को ध्वस्त किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया, लेकिन प्रशासनिक सख्ती के आगे उनकी एक न चली।

संभल जिले की ऐतिहासिक धरोहरों को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत रविवार को प्रशासन का बुलडोजर सौंधन मोहम्मदपुर स्थित एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) संरक्षित किले पर गरजा। टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किले के भीतर बने अवैध मकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया, लेकिन प्रशासनिक सख्ती के आगे उनकी एक न चली। दो मकानों के ध्वस्तीकरण के बाद इलाके में मचे हड़कंप के बीच अन्य ग्रामीणों ने खुद ही अपने अवैध निर्माण हटाने शुरू कर दिए हैं।

सौंधन किले में बुलडोजर और जेसीबी गरजी शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया और पुलिस अधीक्षक के.के. बिश्नोई ने किले का निरीक्षण किया था। अधिकारियों ने एएसआई द्वारा चल रहे सौंदर्यीकरण और मुख्य द्वार के जीर्णोद्धार कार्य में अवैध अतिक्रमण को बड़ी बाधा माना था। डीएम के निर्देश के बाद रविवार को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंच गई। कानूनगो शिवदयाल सिंह के नेतृत्व में जब बुलडोजर ने कार्रवाई शुरू की, तो बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए।

आनन-फानन में हथौड़े से पक्के निर्माण को तोड़ने लगे लोग लोगों का तर्क था कि वे यहां दशकों से रह रहे हैं, लेकिन टीम ने एएसआई नियमों का हवाला देते हुए दो मकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के तेवर देख अन्य अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। लोग आनन-फानन में खुद ही हथौड़े लेकर अपने पक्के निर्माण तोड़ने में जुट गए। संभल के जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि सौंधन के किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जो कब्जा है, उसे हटवाकर लोगों को दूसरी जगह भूमि दिलाई जाएगी।

प्रशासन ने बेघरों को पट्टे का दिया आश्वासन सौंधन। कार्रवाई के दौरान बेघर हो रहे लोगों के लिए प्रशासन ने राहत की उम्मीद भी जताई है। लेखपाल ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जिन पात्र लोगों के पास रहने के लिए कोई वैकल्पिक जगह नहीं है, उन्हें ग्राम समाज की भूमि पर पट्टा देने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। प्रशासन ने दो-टूक चेतावनी दी है कि ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। किले की पूरी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। फिलहाल मोहल्ले में पुलिस तैनात है और लोग सहमे हुए हैं।