भारी पुलिस फोर्स के बीच सुबह से शाम तक मजार पर गरजते रहे बुलडोजर, मांगनी पड़ी पोकलेन भी

संक्षेप: यूपी के देवरिया में दूसरे दिन भी मजार पर बुलडोजर ऐक्शन जारी रहा। सोमवर सुबह से शाम तक बुलडोजर गरजते रहा। यही नहीं बुलडोजर ऐक्शन के दौरान पोकलेन भी मांगनी पड़ी।

यूपी के देवरिया शहर के गोरखपुर रोड ओवरब्रिज के नीचे सरकारी भूमि पर और बिना मानचित्र के बने अब्दुल गनी शाह मजार पर दूसरे दिन सोमवार को भी सुबह से शाम तक बुलडोजर चला। यही नहीं बुलडोजर ऐक्शन के दौरान पोकलेन भी मांगनी पड़ी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सहित प्रशासन-पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और भारी फोर्स की मौजूदगी में भवनों की दीवारें ढहाई गईं।

शहर के गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज के नीचे बिना मानचित्र स्वीकृति के ही सरकारी जमीन पर मजार बना दिया गया था। रविवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण शुरू हुआ लेकिन रात हो जाने के चलते कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। सोमवार को सुबह से ही मजार कमेटी के लोग पहुंच गए और टिनशेड खोलने के साथ ही अन्य सामान समेटना शुरू कर दिए। दोपहर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ ही सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी, तहसीलदार केके मिश्र बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएसी के साथ पहुंचे और पोकलेन-जेसीबी लगाकर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, जो शाम तक चली। इस दौरान शहर में जाम लगने से लोग परेशान रहे।

एमआईएम के यूथ अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी ने कार्रवाई का विरोध करते हुए सोमवार प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। मजार के साथ ही उससे लगी मस्जिद तोड़ने का भी आरोप लगाया।