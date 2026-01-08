यूपी के इस जिले की बाजार में अचानक गरजने लगे बुल्डोजर, दुकानें हुईं जमींदोज

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ की बाजार में अचानक बुलडोजर गरजने लगे। बुलडोजर ऐक्शन से दुकानें जमींदोज हो गए। इन दुकान वालों को पूर्व में चेतावनी दी जा चुकी थी। उन्हें स्वयं दुकानें हटाने को कहा गया था। न हटाने पर ही उन्हें तोड़ दिया गया।

लखनऊ में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा बन रही सड़क घेर कर विभिन्न स्थानों पर लगाई गई दुकानों को पुलिस उपायुक्त यातायात के निर्देशन में बुधवार को चलाए अभियान के दौरान तोड़ दिया गया। निशातगंज, कैसरबाग, अशोक लाट और लाल बाग चौराहे पर ऐसी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। इन दुकान वालों को पूर्व में चेतावनी दी जा चुकी थी। उन्हें स्वयं दुकानें हटाने को कहा गया था। न हटाने पर ही उन्हें तोड़ दिया गया।

अभियान के दौरान प्रतिबंधित वाहनों एवं नियमों का उल्लंघन कर रहे ई-रिक्शा/ ऑटो एवं अन्य वाहनों के विरुद्ध चालान एवं सीज किए जाने किए जाने की कार्रवाई भी की गई। चौराहे एवं आसपास के क्षेत्र में फुटपाथ पर अवैध रूप से संचालित दुकानों को चिन्हित कर उन्हें हटाने के लिए संबंधित को निर्देशित भी किया गया। अभियान के दौरान सड़क पर अवैध रूप से लगाए गए ठेले, फल एवं खोमचे वालों को हटाया गया, जिससे यातायात बाधा समाप्त की जा सके। साथ ही उक्त चौराहों की दुकानों के संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अपने प्रतिष्ठानों के सामने सड़क पर वाहन खड़ा न करें। निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही वाहनों को खड़ा करें। निर्देशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई भी की गई। इसी क्रम में कैसरबाग चौराहे एवं अशोक लाट चौराहे पर भी विशेष अभियान चलाकर नो पार्किंग में खड़े वाहनों का चालान किया गया।

4048 वाहनों के चालान- यातायात नियमों के उल्लंघन में ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में चलाए अभियान के दौरान कुल 4048 वाहनों के चलान किए। इसमें हेल्मेट न पहनने पर 1390,

नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर 1838, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट पर 78, बिना बीमा 87, रांग साईड पर 453, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर 13