Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbulldozers roar in deoria of uttar pradesh action taken against illegal mazaar built on government land heavy force depl
यूपी के इस जिले में गरज रहे बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार पर ऐक्शन; भारी फोर्स तैनात

यूपी के इस जिले में गरज रहे बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार पर ऐक्शन; भारी फोर्स तैनात

संक्षेप:

ओवरब्रिज के नीचे बिना मानचित्र स्वीकृति के ही सरकारी जमीन पर मजार बना दी गई थी। इस मामले में एसडीएम सदर की कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई थी। एसडीएम कोर्ट ने इसे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना घोषित कर दिया। इसके बाद मजार कमेटी को अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था।

Jan 11, 2026 04:29 pm ISTAjay Singh हिन्दुस्तान टीम, देवरिया
share Share
Follow Us on

यूपी के देवरिया जिले में रविवार दोपहर अचानक बुलडोजर गरजने लगे। गोरखपुर ओवरब्रिज से सटे सरकारी जमीन पर बने अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर लगा कर हटवाने का काम शुरू कर दिया। तीन बुलडोजर लगा कर अवैध मजार को ध्वस्त किया जा रहा है। इस दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुबह से ही मजार के आसपास भारी फोर्स तैनात कर दी गई थी। यही नहीं मजार की तरफ से आने जाने पर रोक लगाते हुए पूरे इलाके की नाकाबंदी भी कर दी गई है। मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट समेत कई प्रशासनिक व पुलिस के अफसर तैनात हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शहर के गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज के नीचे बिना मानचित्र स्वीकृति के ही सरकारी जमीन पर मजार बना दी गई थी। इस मामले में विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी (एसडीएम सदर) के कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई थी। एसडीएम कोर्ट ने इसे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना घोषित कर दिया। इसके बाद मजार कमेटी को अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था। रविवार की सुबह से ही इस मामले को लेकर काफी गहमा-गहमी थी। मजार कमेटी के अध्यक्ष मो. राशिद खां ने प्रशासन को लिखित रूप से आश्वस्त किया कि वे अतिक्रमण को हटाने में पूरा सहयोग करेंगे। इसके बाद मजार कमेटी की तरफ से खुद भी परिसर में रखा सामान हटाया जानो लगा। शाम करीब साढ़े तीन बजे प्रशासन का बुलडोजर मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई।

ये भी पढ़ें:VIDEO: आगे-आगे सांसद पीछे-पीछे पुलिस, रोके जाने पर हाइवे पर दौड़ पड़े चंद्रशेखर

यह है पूरा मामला

गोरखपुर रोड स्थित मजार के बिना मानचित्र के बनने की शिकायत पहले से ही आती रही है। भाजपा नेता नवीन सिंह, श्रीनिवास मणि, मारकंडेय प्रसाद तिवारी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजन यादव, अंबिकेश पांडेय समेत कई लोगों ने वर्ष 2019 में मजार के सरकारी भूमि पर बने होने, अतिक्रमण व बिना नक्शा के ही इसके बने होने की शिकायत तत्कालीन जिलाधिकारी से की। तत्कालीन डीएम ने आरबीओ जेई, तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौका मुआयना करने व प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया था। शिकायती पत्र के आधार पर अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। मामला सही मिलने पर आरबीओ जेई ने विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी के कोर्ट में आरबीओ एक्ट की धारा 10 के तहत वाद दाखिल किया।

ये भी पढ़ें:VIDEO: बृजभूषण शरण सिंह अचानक मुंह के बल गिरे, सुरक्षा कर्मी रह गए हक्के-बक्के

साथ ही 14 दिसंबर 2019 को विपक्षी प्रबंध समिति को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद से ही लगातार तारीख पर तारीख पड़ रही थी। सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि द्वारा मामला उठाए जाने के बाद प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर हो गया। इसके बाद इसकी सुनवाई तेज हो गई। शुक्रवार को एसडीएम न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व जयदीप गुप्ता ने बताया कि अपर उपजिलाधिकारी न्यायालय इस भूमि को पहले ही बंजर घोषित कर चुका है। न्यायालय में बचाव पक्ष से मानचित्र मांगा गया, न तो मानचित्र मिला और न ही कब का मजार बना है, उसका ही कागजात दिया गया।

बंजर की भूमि पर बना है मजार

इस संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी श्रुति शर्मा की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है। जिसमें लिखा गया है कि ग्राम मेहड़ा पुरवा में स्थित गाटा संख्या 1647/2 मि. के विषय में यह शिकायत प्राप्त हुई कि यह एक सार्वजनिक उपयोगिता की बंजर भूमि है। जिस पर कुछ लोगों के द्वारा फर्जी इंद्राज के उपरांत अवैध अतिक्रमण किया गया था। सदर/अध्यक्ष मजार समिति व अन्य सदस्यों के द्वारा अतिक्रमण को अवैध मानते हुए स्वत: हटाने का निर्णय लिया गया है। जो सराहनीय है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |