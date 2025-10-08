संभल में फिर गरजा बुलडोजर, 1978 के दंगों के आरोपी जुबैर के कोल्ड स्टोरेज पर एक्शन

संभल में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। 1978 के दंगों के आरोपी मोहम्मद जुबैर के कोल्ड स्टोरेज पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन के अनुसार आदमपुर अड्डे पर नक्शे के विपरीत कोल्ड स्टोरेज बनाया गया था। 23 सितंबर को एसडीएम ने नोटिस देकर अवैध निर्माण खाली करने का निर्देश दिया था।

संभल में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के आदमपुर मार्ग स्थित कोल्ड स्टोरेज के दफ्तर पर बुधवार को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई मानक के विपरीत निर्माण करने के आरोप में की गई। प्रशासन ने 23 सितंबर को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। तय समय सीमा बीतने के बाद भी जब मालिक ने निर्माण नहीं हटाया, तो बुधवार को एसडीएम विकासचंद्र के नेतृत्व में टीम ने बुलडोजर से कार्रवाई शुरू कर दी।

आदमपुर बस अड्डे के पास स्थित यह कोल्ड स्टोरेज मोहम्मद जुबैर का है, जो वर्ष 1978 के दंगों का आरोपी था। विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों की आख्या में बताया गया था कि कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में सड़क से मानक 45 फिट दूरी छोड़ने के बजाय केवल 35 फिट भूमि छोड़ी गई है। इसके अलावा कार्यालय और गैराज का निर्माण भी पास नक्शे के विपरीत किया गया है।

विनियमित क्षेत्र की आख्या पर 23 सितंबर को एसडीएम ने कोल्ड स्टोरेज संचालक को एक सप्ताह में अवैध निर्माण खाली कराने के निर्देश दिए गए थे लेकिन तय समय में अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। इसी क्रम में बुधवार को एसडीएम विकासचंद्र पुलिस व पीएसी को लेकर राजस्व व विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई शुरु की गई।

मजदूरों से उखड़वाए शटर, फिर भी बुलडोजर चला जैसे ही प्रशासन ने कार्यालय पर बुलडोजर चलाया, कोल्ड स्टोरेज संचालक ने मजदूरों को लगाकर गैराज के शटर खुद ही उखड़वा दिए और हथौड़ों से तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बावजूद एसडीएम ने गैराज पर भी बुलडोजर चलवाया। कार्रवाई दोपहर दो बजे शुरू होकर शाम छह बजे तक चली। चार घंटे चली कार्रवाई के बाद भी कार्य अधूरा रह गया। प्रशासनिक टीम ने गुरुवार को भी अभियान जारी रखने की बात कही है।

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोंई ने कहा कि मोहम्मद जुबैर 1978 के दंगों का आरोपी था। 13 सितंबर को 20 वर्षों बाद बसपा नेता रफतउल्ला की चार करोड़ रुपये की भूमि भी इन आरोपियों से कब्जामुक्त कराई गई थी। इसी क्रम में नक्शे के विपरीत कोल्ड स्टोरेज में निर्माण करने पर कार्रवाई की गई है।