Bulldozers roar after Meerut uproar, support for Sangeet Som, SP MLA Atul Pradhan raises questions हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के बाद गरजा बुलडोजर, संगीत सोम का समर्थन, सपा विधायक अतुल प्रधान ने उठाए सवाल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBulldozers roar after Meerut uproar, support for Sangeet Som, SP MLA Atul Pradhan raises questions

हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के बाद गरजा बुलडोजर, संगीत सोम का समर्थन, सपा विधायक अतुल प्रधान ने उठाए सवाल

मेरठ में हिंदू और मुस्लिमों के बीच खूनी संघर्ष के बाद बुलडोजर गरजा है। एक पक्ष के दो मकानों को अवैध बताते हुए बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया गया है। इसे लेकर राजनीति भी गरमा गई है। भाजपा नेता संगीत सोम ने बुलडोजर एक्शन का समर्थन किया तो सपा विधायक अतुल प्रधान ने एक पक्षीय कार्रवाई करार दिया है।

Yogesh Yadav सरधना (मेरठ) हिटीFri, 19 Sep 2025 03:17 PM
share Share
Follow Us on
हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के बाद गरजा बुलडोजर, संगीत सोम का समर्थन, सपा विधायक अतुल प्रधान ने उठाए सवाल

मेरठ में सरधना के सलावा गांव में मामूली विवाद में हिंदू और मुस्लिमों के बीच हुए बवाल और खूनी संघर्ष के बाद पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव में बुलडोजर गरजा है। नाले पर बनाए गए दो मकानों पर अफसरों ने बुलडोजर चलवा दिया। अफसरों का दावा है कि दोनों मकान को नाले पर बनाकर कब्जा किया गया था। कार्रवाई के दौरान एसडीएम और सीओ फोर्स के साथ खुद मौके पर मौजूद रहे। अवैध कब्जे को लेकर पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे और निर्माण खुद नहीं हटाने पर ध्वस्तीकरण किया गया है। बवाल के आरोपियों को भी अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं।

मामला हिंदू और मुस्लिम का होने से बुलडोजर एक्शन पर राजनीति भी गरमा गई है। भाजपा के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड संगीत सोम ने बुलडोजर एक्शन का समर्थन करते हुए कहा कि दंगाइयों को पनपने नहीं दिया जाएगा। वहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े करते हुए इसे एक पक्षीय कार्रवाई करार दिया।

ये भी पढ़ें:अखिलेश की ताकत बढ़ेगी या टेंशन? 23 महीने बाद जेल से निकलेंगे आजम खां

सरधना के सलावा गांव में मंगलवार को मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था। एक पक्ष की ओर से पथराव और धारदार हथियारों से हमला किया गया। पीड़ित पक्ष के करीब 15 लोग घायल हो गए थे। सोनित सोम की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरिफ, सत्तार, अबरार, नाजिम, फुरकान को नामजद करते हुए 10 अज्ञात को आरोपी बनाया था। पुलिस ने आठ आरोपियों आरिफ, सत्तार, अबरार, नाजिम, फुरकान, उस्मान, सलमान रिहान को बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। घटना के बाद से गांव में तनावपूर्ण माहौल है, जिसके चलते फोर्स तैनात है।

डीएम और एसएसपी ने भी बुधवार को गांव पहुंचकर स्थिति देखी और पीड़ित परिवार से बात की। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ रासुका, गुंडा एक्ट, जिला बदर में कार्रवाई की मांग की। बताया था आरोपियों ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किए हुए हैं। डीएम के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। सिजरे के अनुसार पैमाइश की।

इसके बाद एसडीएम उदित नारायण सेंगर, सीओ आशुतोष कुमार भारी पुलिस बल के साथ बुलडोर लेकर सलावा पहुंचे। सरकारी नाले की भूमि पर अवैध रूप से बने समीर और नासिर के मकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण कराया। कार्रवाई के दौरान भारी फोर्स मौजूद रही। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

संगीत सोम बोले बुलडोजर डोज

सलावा प्रकरण में सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की वीडियो फेसबुक पर पोस्ट करते हुए इसका समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि सरधना विधानसभा क्षेत्र में कोई दंगाई पनपने नहीं दिया जाएगा। सलावा गांव में दंगाइयों को उचित मात्रा में बुलडोजर डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है।

अतुल प्रधान ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

वहीं सपा विधायक अतुल प्रधान ने पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जिस पक्ष पर कार्रवाई की गई, उसी पक्ष के मकानों को सरकारी संपत्ति बताकर तोड़ दिया गया। संविधान सबको कानूनी समानता देता है। अनुरोध है प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए।

एकपक्षीय कार्रवाई का आरोप, एसडीएम से मिले

सलावा गांव में दो पक्षों में हुए संघर्ष में सरधना के कुछ लोगों ने प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। चेयरपर्सन पुत्र शाहवेज अंसारी के नेतृत्व में एसडीएम से मिले लोगों ने ज्ञापन में कहा कि संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से लोग घायल हुए हैं। इसके बावजूद पुलिस-प्रशासन ने केवल एक ही पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। दूसरे पक्ष की तहरीर भी नहीं ली गई। इस कार्रवाई से एक पक्ष में रोष है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की। बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सभासदों ने सवाल उठाए। कहा कि दोनों पक्षों के अतिक्रमण पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी समुदाय को भेदभाव का शिकार ना होना पड़े। ललित गुर्जर, सलीम अंसारी, राहुल सिंह, रिंकू जाटव, गौरव, मोनू त्यागी, ताजीम, आलाम शेख मौजूद रहे।

एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने कहा कि सलावा में सरकारी नाले पर अवैध रूप से कब्जा कर समीर और नासिर ने दो मकान बनाए हुए थे, जिन्हें ध्वस्त कराया गया है। नोटिस की कार्रवाई पहले की जा चुकी थी। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से दो पक्षों में हुए झगड़े का कोई संबंध नहीं है। कहीं भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा।

क्या है पूरा मामला

सरधना के सलावा गांव में मंगलवार को गली में टहलने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी टकराव हो गया था। रात करीब 9 बजे सोनित, प्रिंस और शिवम रात में टहलने निकले थे। आरिफ की डेयरी के सामने तीनों की आरिफ से कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों में पथराव हो गया। आरिफ पक्ष के लोगों ने भाले, बल्लम, तलवार और छुरियां लेकर हमला बोल दिया। राहुल पक्ष की ओर से भी पथराव किया गया। जमकर बवाल और खूनी संघर्ष हुआ। मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बवाल की सूचना मिलने पर सीओ सरधना आशुतोष कुमार फोर्स लेकर गांव दौड़े। एसपी देहात डॉ. राकेश मिश्रा, सीओ मवाना संजय जायसवाल समेत सरूरपुर और रोहटा थानों से फोर्स को बुलाया गया। हमले में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कुछ घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, बाकी को निजी अस्पताल ले गए।

Meerut Meerut News UP Bulldozer Action अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |