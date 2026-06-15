मस्जिद और 50 साल पुरानी मजार पर चला बुलडोजर, मुरादाबाद में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
यूपी के मुरादाबाद में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की। करीब 50 साल पुरानी मजार और उसके पीछे बने एक मकान को ध्वस्त कर दिया गया। दोनों स्थानों पर तनाव की आशंका के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
यूपी के मुरादाबाद जिले में सरकारी जमीन और नालों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दो स्थानों पर बुलडोजर चलाया। एक ओर सदर तहसील के बेलवाड़ा गांव में खाद के गड्ढों के रूप में दर्ज भूमि पर बनी मस्जिद हटाकर करीब 300 वर्ग मीटर जमीन को कब्जामुक्त कराया गया, वहीं दूसरी ओर कांठ रोड स्थित सिद्ध अस्पताल के सामने नाले पर बनी करीब 50 साल पुरानी मजार और उसके पीछे बने एक मकान को ध्वस्त कर दिया गया। दोनों स्थानों पर तनाव की आशंका के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया के निर्देश पर सदर तहसील की राजस्व टीम बुलडोजर के साथ बेलवाड़ा गांव पहुंची। राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या 195 की 0.243 हेक्टेयर भूमि खाद के गड्ढों के रूप में दर्ज है, जिसके करीब 300 वर्ग मीटर हिस्से पर मस्जिद बनी हुई थी। प्रशासन के अनुसार स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझाने के बाद राजस्व टीम ने मस्जिद को हटवाकर भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया।
उधर, कांठ रोड पर हाल ही में निरीक्षण के दौरान डीएम, एसएसपी सतपाल अंतिल और नगरायुक्त दिव्यांशु पटेल ने पाया था कि सिद्ध अस्पताल के सामने नाले के ऊपर बनी मजार जल निकासी और सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही है। इसके बाद सोमवार सुबह लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर से मजार को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान नाले पर बने एक मकान को भी गिरा दिया गया।
अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा
मजार हटाने के दौरान कांठ रोड पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई और कुछ समय के लिए जाम के हालात बन गए। कई एंबुलेंस भी जाम में फंस गईं, जिसके बाद ट्रैफिक को वन-वे कर यातायात सामान्य कराया गया। मकान मालिक इमरान ने आरोप लगाया कि उनके मकान को बिना नोटिस दिए तोड़ा गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें