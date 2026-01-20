Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBulldozers ran on mazar in Shravasti district Uttar Pradesh, demolishing the structure
यूपी में इस जिले में पट्टे की भूमि पर बनी मजार पर गरजा बुलडोजर, ढहाया निर्माण

संक्षेप:

यूपी के श्रावस्ती जिले में पट्टे की भूमि पर बनी मजार पर बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। मामले की शिकायत अधिकारियों से की गई। इस पर प्रशासन की टीम ने जेसीबी लगाकर मजार व उसके सामने बने कमरे को ढहा दिया।

Jan 20, 2026 10:26 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के श्रावस्ती जिले में कुछ लोगों ने पट्टे की भूमि पर जबरन मजार बनाकर खड़ा कर दिया था। जिसकी शिकायत पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर ऐक्शन हुआ। भारी पुलिस जवानों की तैनाती के बीच मजार को् ढहा दिया गया।

भिनगा तहसील क्षेत्र के सिरसिया इलाके में स्थित बेलहरी गांव के बाहर पट्टे की जमीन पर किसी पेरे बाबा नाम के व्यक्ति की समाधि बनी हुई थी। एक समुदाय के कुछ लोगों ने षड़यंत्र के तहत समाधि पर पक्का निर्माण शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में मजार बनाकर खड़ा कर दिया। मजार के सामने ही एक पक्का कमरा भी बना लिया। लोगों ने विरोध किया तो कुछ साल पहले निर्माण रुक गया और मजार की छत नहीं पड़ पाई।

प्रार्थना पत्र देकर लोगों की ओर से मामले की शिकायत अधिकारियों से की गई। इस पर सोमवार को भिनगा एसडीएम आशीष भरद्वाज, भिनगा सीओ सतीश शर्मा ने पुलिस बल के साथ मौके का निरीक्षण किया। साथ ही राजस्व टीम ने मौके पर पैमाइश की। इस पर मजार पट्टे की भूमि पर बनी पाई गई। एसडीएम के आदेश पर मंगलवार को भिनगा नायब तहसीलदार शुभम तिवारी, सिरसिया थानाध्यक्ष शैलकांत उपाध्याय, लेखपाल कृष्ण चन्द्र मिश्र, लेखपाल मनीष पाठक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन की टीम ने जेसीबी लगाकर मजार व उसके सामने बने कमरे को ढहा दिया।

बहराइच में भी कल चला था बुलडोजर

इससे पहले बहराइच में मेडिकल कॉलेज गेट पर बनी मजार के ढांचे को सोमवार को ढहा दिया गया। इसके अंदर बनी मजार को लोगों ने स्वयं हटा लिया था, इसके बाद कार्रवाई की गई है। कुछ साल पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि अवैध तरीके से बने ढांचे को गिरा दिया जाए। जिलाधिकारी के आदेश के बाद अवैध तरीके से बनी मजार के ढांचे को ढहा दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पूर्व में कोर्ट की ओर से आदेश पारित किया गया था कि जो भी अवैध तरीके से ढांचा बने हुए हैं उसे तत्काल हटवा दिया जाए। उन्होंने बताया कि इसके बाद वर्ष 2019 में कमिश्नर व तत्कालीन जिलाधिकारी ने भी इसे ढहाने का आदेश दिया था, लेकिन इसे ढहाया नहीं जा सका था। लोगों ने लिखित रूप से दिया था कि मजार को जल्द से जल्द हटा लिया जाएगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
