संभल में बुलडोजर का ताबड़तोड़ ऐक्शन; अवैध कॉलोनियां ढहाईं, नक्शा तक पास नहीं

संभल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन और जिला पंचायत ने बुलडोजर चलाया। टिकटा रोड पर दो अवैध कॉलोनियों की नींव और एक कॉलोनी में अतिरिक्त प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। बहजोई के बेहटा जयसिंह गांव में भी तीन प्लॉटिंग स्थलों पर कार्रवाई हुई। अभियान जारी रहेगा।

बहजोई, संवाददाता: संभल में अवैध कॉलोनियों और बिना स्वीकृत लेआउट के की जा रही प्लॉटिंग के खिलाफ जिला प्रशासन और जिला पंचायत ने शनिवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की। टिकटा रोड पर निर्माणाधीन पुलिस लाइन के नजदीक जेसीबी से अवैध निर्माण और बनाई गई नींव को ध्वस्त कराया गया। वहीं, बहजोई थाना क्षेत्र के बेहटा जयसिंह गांव में भी तीन प्लॉटिंग स्थलों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से कॉलोनाइजरों में खलबली मच गई।

शनिवार दोपहर करीब तीन बजे एसडीएम चंदौसी आशुतोष तिवारी और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी आशीष सिंह के नेतृत्व में टीम टिकटा रोड पर पहुंची। यहां बिना जरूरी अनुमति और जिला पंचायत से नक्शा पास कराए कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। टीम ने जेसीबी की मदद से मौके पर बनाई गईं नींव को ध्वस्त करा दिया। जिला पंचायत की ओर से पहले ही अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों को चिह्नित किया गया था। इसके बाद जिला प्रशासन के साथ मिलकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

बिना नक्शा और लेआउट प्लॉटिंग जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि क्षेत्र में बिना नक्शा और लेआउट स्वीकृत कराए कॉलोनियां विकसित किए जाने की शिकायतें सामने आ रही थीं। रियल एस्टेट का कारोबार करने वालों को नियमानुसार नक्शा और लेआउट पास कराने के बाद ही प्लॉटिंग करनी चाहिए। इस संबंध में पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।

अवैध कॉलोनियों को ढहाया उन्होंने बताया कि शनिवार को टिकटा रोड पर चिह्नित दो अवैध कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसके अलावा एक अन्य कॉलोनी में स्वीकृत लेआउट से अधिक क्षेत्र में की गई प्लॉटिंग को भी ध्वस्त कराया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।