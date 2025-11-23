Hindustan Hindi News
यूपी के इस शहर में 2 दिन से गरज रहा बुलडोजर, कल 16 दुकानें; आज 3 मंजिला शोरूम ढहा

संक्षेप:

बीडीए की टीम पुलिस और पीएसी के साथ प्राधिकरण के अधिकारी बुलडोजर पोकलेन मशीन लेकर शोरूम पर पहुंचे और उसके साइड दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। प्राधिकरण कि कार्रवाई देखने के लिए पीलीभीत रोड पर भीड़ जुड़ गई। प्राधिकरण की यह दूसरे दिन की कार्रवाई जा रही है।

Sun, 23 Nov 2025 02:20 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
Bulldozer Action in Bareilly: यूपी के बरेली शहर में पीलीभीत रोड पर दो दिन से बुलडोजर गरज रहा है। कल यानि शनिवार को 16 दुकानें गिराई गई थीं। रविवार को कपड़ों का तीन मंजिला शोरूम ढहा दिया गया। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मोहम्मद आरिफ के कपड़ों के शोरूम पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। मोहम्मद आरिफ, 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के मुख्य आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबी बताए जाते हैं।

बीडीए ने शनिवार को जगतपुर क्षेत्र में 16 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया था। पीलीभीत रोड स्थित मोहम्मद आरिफ का कपड़ों का आलीशान तीन मंजिला शोरूम को बीडीए पूरी तरह तोड़ नहीं पाई तो रविवार से अभियान फिर से शुरू कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। बीडीए की टीम पुलिस-पीएसी के साथ प्राधिकरण के अधिकारी बुलडोजर पोकलेन मशीन लेकर शोरूम पर पहुंचे और उसके साइड दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। प्राधिकरण कि कार्रवाई के दौरान पीलीभीत रोड पर देखने वालों की भीड़ जुड़ गई। प्राधिकरण की यह दूसरे दिन की कार्रवाई जा रही है।

ढाई साल पहले तैयार हुआ था शॉपिंग काम्पलेक्स

बरेली के जगतपुर क्षेत्र का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करीब ढाई साल पहले तैयार हुआ था और इसमें 16 दुकानें बनी थीं। आरिफ ने कॉम्प्लेक्स की एक-एक दुकान 30 से 35 लाख रुपये में बेची थी। जो दुकानें नहीं बिक सकीं, उन्हें 12 से 15 हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर उठा दिया था। 11 अक्तूबर को बीडीए की सीलिंग की कार्रवाई की थी। उस वक्त कई दुकानदार अपनी समस्या लेकर प्रशासन के पास पहुंचे थे। उन्होंने दुकान में रखे सामान को सुरक्षित निकालने की अनुमति मांगी थी। शनिवार को जब बुलडोजर मौके पर पहुंचे, तब बीडीए और पुलिस टीम ने दुकानदारों को सामान निकालने के लिए कुछ समय दिया था। रविवार को शोरूम ढहाने से पहले भी उसे पूरी तरह खाली करा लिया गया था।

क्या बोले अधिकारी

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ.ए मणिकंडन ने बताया कि मोहम्मद आरिफ को पहले भी नोटिस दिए गए थे। इसके बाद भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जिसके बाद प्राधिकरण नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
