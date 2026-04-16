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संभल में सरकारी जमीन पर बनी ईदगाह पर चला बुलडोजर; 4 मिनट में धराशायी, अब इमामबाड़े पर ऐक्शन

Apr 16, 2026 09:45 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, संभल
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संभल में सरकारी जमीन पर बनी ईदगाह पर बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। 4 मिनट में इमारत को जमींदोज कर दिया गया। बिछोली गांव में सरकारी भूमि पर ईदगाह और इमामबाड़ा बना है। गुरुवार सुबह एसडीएम के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई। 

संभल में सरकारी जमीन पर बनी ईदगाह पर चला बुलडोजर; 4 मिनट में धराशायी, अब इमामबाड़े पर ऐक्शन

UP News: संभल जिले में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। कोतवाली क्षेत्र के बिछोली गांव में बने ईदगाह को बुलडोजर चलाकर महज चार मिनट में धराशायी कर दिया गया। यह कार्रवाई एसडीएम के नेतृत्व में की गई, जहां प्रशासनिक टीम के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि संबंधित भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज बताया गया था, जिस पर अवैध रूप से ईदगाह और इमामबाड़ा बना हुआ था। सुबह-सुबह प्रशासन की टीम चार जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और बिना किसी देरी के कार्रवाई शुरू कर दी। देखते ही देखते ईदगाह का ढांचा जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के विरोध या तनाव की स्थिति से निपटने के लिए दो थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया था। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।

सरकारी जमीन पर बनी ईदगाह को ढहाया

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए की गई है। साथ ही, अब उसी स्थान पर बने इमामबाड़े पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी 14 जनवरी को प्रशासन ने इसी इलाके में पांच मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की थी। उस दौरान भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की बात सामने आई थी।

पशुचर और खाद गड्ढे के लिए आरक्षित थी जमीन

जानकारी के मुताबिक मामला संभल तहसील के कोतवाली संभल क्षेत्र के बिछोली गांव का है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या 1242 (0.769 हेक्टेयर) भूमि पशुओं के चरने यानी पशुचर के लिए आरक्षित है। इसी जमीन के 87 वर्गमीटर हिस्से पर अवैध रूप से ईदगाह का निर्माण कर लिया गया था। इसी तरह गाटा संख्या 1240 (0.166 हेक्टेयर) भूमि खाद के गड्ढे के लिए आरक्षित दर्ज है। इस जमीन के 187 वर्गमीटर हिस्से पर इमामबाड़ा बना दिया गया था।

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तहसील कोर्ट के आदेश के बाद ऐक्शन

तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बाद राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गुरूवार को पहुंची। और बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से बने ईदगाह और इमामबाड़े को ध्वस्त कर रही है। ये सभी निर्माण पशुचर और खाद गड्ढे के लिए आरक्षित जमीन पर बनाए गए थे। इस मामले में प्रशासन ने दोनों निर्माणों को लेकर सार्वजनिक समाचार पत्रों में 31 जनवरी को नोटिस प्रकाशित कराया गया था, लेकिन निर्धारित समय के भीतर किसी भी व्यक्ति या संस्था ने स्वामित्व का दावा पेश नहीं किया। इसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई।

बुलडोजर से 4 मिनट में ईदगाह ढहायी

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जब प्रशासन की टीम आज सुबह बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची, तो वहां मौजूद कुछ लोग ईदगाह के ढांचे को खुद ही तोड़ते नजर आए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही अधिकारियों की टीम पहुंची, कुछ स्थानीय लोग पहले से ही निर्माण को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए थे, मानो वे खुद ही उसे हटाना चाहते हों। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और उन्हें रोक दिया। और फिर महज 4 मिनट में बुलडोजर से अवैध निर्माण को ढहा दिया।

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