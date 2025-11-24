Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBulldozers could be ran on 90 more buildings; learn about the Yogi government actions so far in the Bareilly violence
90 और बिल्डिंगों पर चल सकता है बुलडोजर, जानें बरेली हिंसा पर योगी सरकार की अब तक की कार्रवाई

90 और बिल्डिंगों पर चल सकता है बुलडोजर, जानें बरेली हिंसा पर योगी सरकार की अब तक की कार्रवाई

संक्षेप:

 योगी सरकार ने बरेली हिंसा को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। मौलाना तौकीर रजा समेत 90 उपद्रवी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके करीबियों की 16 दुकान समेत 19 भवन ध्वस्त किए गए हैं। इसके साथ ही  90 भवन सील भी किए गए हैं, जिन पर भी बुलडोजर चल सकता है।

Mon, 24 Nov 2025 05:07 PMDeep Pandey बरेली, हिन्दुस्तान
यूपी की योगी सरकार ने बरेली बवाल को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 90 उपद्रवी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके करीबियों की 16 दुकान समेत 19 भवन ध्वस्त किए गए हैं। इसके साथ ही अवैध रूप से बनाए गए छह बारातघर, एक होटल, 78 दुकानें, जिम और शोरूम समेत 90 भवन सील भी किए गए हैं, जिन पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है।

बता दें कि 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद शहर में भारी बवाल हुआ था। कानपुर प्रकरण को लेकर मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर जबरन इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश कर रही भीड़ ने पुलिस के रोकने पर बवाल कर दिया था। जगह-जगह पुलिस पर पथराव, फायरिंग, एसिड अटैक किया गया और एंटी राइट गन व वायरलेस सैट लूट लिया। लाठीचार्ज कर पुलिस को बवाल नियंत्रित करना पड़ा, जिसके बाद कई दिन तक शहर के कई हिस्सों में माहौल तनावपूर्ण रहा और बड़ी तादात में पुलिस बल तैनात किया गया। इस बवाल को लेकर कोतवाली, प्रेमनगर, बारादरी, कैंट और किला थाने में दस मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इन मुकदमों में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 126 नामजद और 3225 अज्ञात उपद्रवियों पर रिपोर्ट दर्ज की गई।

मुख्य आरोपी तौकीर समेत 85 उपद्रवी गए जेल

बवाल को लेकर दस मुकदमे दर्ज होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 90 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 85 जेल भेजे गए। इनमें मुख्य आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा, आईएमसी का राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता नफीस खान, नदीम खां, मौलाना को शरण देने वाला फरहत खां, आईएमसी का महानगर अध्यक्ष अनीस सकलैनी, मुनीर इदरीशी और मोईन सिद्दीकी समेत 85 को जेल भेजा गया। इसके अलावा ब्रह्मपुरा निवासी जुनैद अली उर्फ लकी शाह, अजहरी चौक निवासी आसिफ, नरकुलागंज निवासी इमरान, मुशीर अहमद, लल्ला मार्केट निवासी इमताज अली और बानखाना बगिया निवासी अनवर को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान किया गया।

आरिफ समेत अन्य करीबियों के 19 भवन हुए ध्वस्त

बवाल को लेकर पुलिस के साथ ही बीडीए और नगर निगम ने भी कार्रवाई की। तौकीर के करीबियों के अवैध निर्माण चिह्नित कर उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इनमें फहम लॉन के मालिक मो. आरिफ की 16 दुकानें व तीन मंजिला शॉपिंग कॉम्लेक्स, किला में आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव नफीस खान का बारातघर रजा पैलेस और प्रेमनगर के मोहल्ला सुर्खा बानखाना में सपा पार्षद ओमान रजा का चार्जिंग स्टेशन बुलडोजर से ध्वस्त किया जा चुका है।

छह बारातघर समेत 90 भवन ध्वस्तीकरण की कतार में

तौकीर के करीबियों की तमाम अवैध संपत्तियां बीडीए और नगर निगम ने सील की हैं। इनमें से कुछ अन्य संपत्तियों पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रहा है। इनमें मो. आरिफ का आरिफ का फहम लॉन, फ्लोरा गार्डन व स्काईलार्क होटल, मो. शाकिब का मन्नत लॉन, आरिश का आरिश लॉन, नरियावल में शराफत अली का बारातघर, कोहाड़ापीर पर सपा पार्षद अब्दुल कय्युम मुन्ना का ई स्कूटी शोरूम, इज्जतनगर के फरीदापुर चौधरी में पूर्व पार्षद वाहिद बेग का बारातघर, फाइक इंक्लेव में मौलाना तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत खां का मकान, इस्लामिया मार्केट में नदीम की तीन दुकानें, वीर सावरकर नगर में नाजिर खां का गैराज, मोहनपुर ठिरिया में जाकिर खां का जिम और इरफान का वर्कशॉप बीडीए ने सील किया है। इसके अलावा नगर निगम ने सिविल लाइंस स्थित धर्मस्थल के पास बनाई गई नफीस खां की 74 दुकानें नगर निगम और जिला पंचायत रोड पर एक दुकान बीडीए ने सील की है।

उपद्रवियों की गिरफ्तार का सिलसिला अभी जारी

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि किसी भी उपद्रवी को जनपद का माहौल नहीं खराब करने दिया जाएगा। बरेली बवाल को लेकर अब तक लगभग 90 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरार चल रहे अन्य उपद्रवियों की गिरफ्तार का सिलसिला अभी जारी है। इसी कड़ी में बीडीए और नगर निगम भी अवैध निर्माण चिह्नित कर उन्हें सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है।

