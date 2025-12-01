अब शादी में बुलडोजर का क्रेज, ढोल-तासे के बीच JCB से पूरी हुई रस्म; खूब हो रही चर्चा

संक्षेप: यूपी में अब में शादी-विवाह में भी बुलडोजर का क्रेज देखने को मिलने लगा है। देवरिया में शादी समारोह में बुलडोजर से पूरी की मटकोड़ की रस्म गई। अब यह बात क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

यूपी में बुलडोजर का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं स्वागत तो कहीं चुनाव प्रचार में भी बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है। अब तो देवरिया में शादी-विवाह में भी बुलडोजर का क्रेज देखने को मिलने लगा है। सदर विकास खंड के इजरही गांव में एक शादी समारोह से पहले फावड़े से पूरी की जाने वाली मटकोड़ की रस्म बुलडोजर से पूरी की गई। यह रस्म अदायगी आकर्षण का केंद्र रही। अब यह बात क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

देवरिया के इजहरी के रहने वाले विकास गुप्ता की शादी गोरखपुर में तय थी। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को बारात जाने से पहले मटकोड़ की रस्म पूरी होनी थी। ढोल-तासा के साथ मटकोड़ के लिए महिलाएं झूमती व मंगलगीत गाते हुए गांव के बाहर पहुंची। मटकोड़ के लिए फावड़ा न देख गांव की कुछ महिलाएं फावड़ा का इंतजाम की बात कहने लगी। जबकि परिवार की महिलाएं उनकी इन बातों को अनदेखा करती रहीं। निर्धारित स्थान पर पहुंची तो वहां बुलडोजर लगा हुआ था। बुआ व घर की अन्य महिलाओं ने मटकोड़ की रस्म उसी बुलडोजर से पूरी कीं। इस घटना की लोगों ने वीडियो बनाया और फिर वायरल कर दिया।