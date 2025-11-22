Hindustan Hindi News
यूपी में फिर गरजा बुलडोजर, मौलाना तौकीर रजा के करीबी का तीन मंजिला शोरूम; 16 दुकानें जमींदोज

यूपी में फिर गरजा बुलडोजर, मौलाना तौकीर रजा के करीबी का तीन मंजिला शोरूम; 16 दुकानें जमींदोज

संक्षेप:

सुबह लगभग 11 बजे BDA ने पीलीभीत बाईपास रोड और जगतपुर क्षेत्र में उसकी दो बड़ी संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई शुरू होते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी और भारी दहशत फैल गई। BDA की टीम के अवैध निर्माण ढहाने पहुंचने से पहले ही पुलिस ने पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया था।

Sat, 22 Nov 2025 01:07 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
यूपी के बरेली में इस साल 26 सितंबर को हुए दंगे को भड़काने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बरेली में एक बार फिर बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। यहां पीलीभीत रोड पर आरिफ के फहम लान, फ्लोरा गार्डन और स्काई लार्क होटल पर सीलिंग के बाद, बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने आरिफ की अवैध मार्केट और शोरूम पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू कर दी। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई से इलाके में खलबली मच गई।

शनिवार की सुबह लगभग 11 बजे बीडीए ने पीलीभीत बाईपास रोड और जगतपुर क्षेत्र में उसकी दो बड़ी संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई शुरू होते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी और भारी दहशत फैल गई। बीडीए की टीम के अवैध निर्माण ढहाने पहुंचने से पहले ही पुलिस ने पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया था। सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो सके। स्थानीय लोग दूर खड़े कार्रवाई को होते देखते रहे।

कपड़ों का शोरूम और पूरी मार्केट अवैध पाए जाने पर कार्रवाई

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि आरिफ ने जगतपुर में बनी पूरी मार्केट और पीलीभीत बाईपास पर बने कपड़ों के शोरूम का निर्माण बिना नक्शा स्वीकृत कराए किया था। पूरे परिसर में जिम, होम डेकोर सेंटर और कई दुकानों का संचालन चल रहा था। जांच में निर्माण अवैध पाए जाने के बाद बीडीए ने पहले 11 अक्टूबर को दोनों परिसरों को सील किया था। शनिवार को बीडीए ने 15 दुकानों और दो बड़े शोरूम पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। टीम ने परिसर के पिछले हिस्से से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाई और जेसीबी की एक के बाद एक चोट से दीवारें गिरनी शुरू हो गईं।

