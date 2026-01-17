Hindustan Hindi News
यूपी के इस जिले में फिर चलेगा बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बना मदरसा और मकान होंगे जमींदोज

संभल में सरकारी जमीनों पर बनी इमारतों को गिराने का काम लगातार जारी है। राजस्व विभाग को एक और मदरसा-मकान अवैध तरीके से बने मिले हैं। जल्द ही बुलडोजर से इन्हें गिराने की कार्रवाई शुरू होगी। 

Jan 17, 2026 06:55 pm ISTDinesh Rathour सिरसी (संभल)
यूपी के संभल में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र में एक मदरसा और मकान अवैध निर्माण की जद में पाए गए हैं। राजस्व विभाग की टीम ने मदरसा रोड पर पैमाइश कर सरकारी भूमि को चिन्हित किया, जिसके बाद अब इन अवैध कब्जों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और बेदखली की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब फिर से यहां बुलडोजर चलाया जाएगा।

राजस्व टीम की जांच में सामने आया है कि गाटा संख्या 722 (खाद के गड्ढे) और गाटा संख्या 723 (पौधरोपण भूमि) के अंतर्गत आने वाली लगभग 1.05 हेक्टेयर (करीब 2 बीघा) जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है। पैमाइश के दौरान मौके पर सात कमरों और एक हॉल वाला मदरसा तथा एक मकान सरकारी जमीन पर निर्मित मिला। प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार, नूर मोहम्मद और राशिद द्वारा किए गए ये निर्माण आंशिक रूप से सरकारी भूमि की सीमा के भीतर हैं।

कोर्ट के नोटिस के बाद होगी कार्रवाई नायब तहसीलदार बबलू कुमार ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के निस्तारण के लिए पैमाइश का दौर जारी है। अवैध कब्जों को चिन्हित कर लिया गया है और अब निर्माण के सटीक हिस्से का नक्शा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तहसीलदार न्यायालय के माध्यम से सभी कब्जाधारकों को नोटिस भेजकर उनका पक्ष सुना जाएगा, जिसके बाद नियमानुसार बेदखली की सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान कानूनगो रजनीश कुमार, हल्का लेखपाल अमोद कुमार और अन्य राजस्व कर्मियों के साथ थाना हजरतनगर गढ़ी की पुलिस फोर्स भी मुस्तैद रही।

