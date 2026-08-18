मदरसे पर चला बुलडोजर, भवन जमींदोज; नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद बोले- विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा

यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में मदरसे पर बुलडोजर चला। भवन जमींदोज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सियासी दबाव में मदरसा ढहाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह विधानसभा में यह मुद्दा उठाएंगे।

मदरसे पर बुलडोजर चला। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने प्रेसवार्ता कर सियासी दबाव में मदरसा ढहाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह विधानसभा में यह मुद्दा उठाएंगे।

यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के पथरा बाजार थाना क्षेत्र के पिपरा रामलाल गांव में खेल के मैदान की भूमि पर संचालित मदरसा अरबिया जियाउन उलूम पर मंगलवार की भोर में प्रशासन का बुलडोजर चला। छह बुलडोजरों के साथ पहुंची तहसील और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने करीब चार घंटे तक चले अभियान में मदरसा भवन को जमींदोज कर दिया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने प्रेसवार्ता कर सियासी दबाव में मदरसा ढहाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह विधानसभा में यह मुद्दा उठाएंगे।

प्रशासन के अनुसार पिपरा रामलाल के गाटा संख्या 1028 में मदरसा अरबिया जियाउन उलूम संचालित हो रहा था। मदरसे के भवन में मस्जिद का भी आंशिक हिस्सा बताया गया है। मस्जिद का शेष हिस्सा निजी भूमि पर बना होने के कारण उसे कार्रवाई से सुरक्षित रखा गया। प्रशासन ने संबंधित आदेश के दायरे में आने वाले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2023 में सरकार बनाम मदरसा प्रबंधक अब्दुल सलाम के मामले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी। तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मदरसा प्रबंधन की ओर से जिलाधिकारी के यहां अपील की गई।

बताया गया कि जिलाधिकारी ने बचाव पक्ष की अपील खारिज कर दी। इसके बाद उसी आदेश के अनुपालन में मंगलवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। भोर में करीब पांच बजे शुरू हुई कार्रवाई सुबह नौ बजे तक चली। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। एसडीएम डुमरियागंज विवेकानंद मिश्र ने बताया कि अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वहीं मदरसा पक्ष ने बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप लगाया है।

प्रशासन ने भाजपा नेता के दबाव में कार्रवाई की है : माता प्रसाद पांडेय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सपा के जिला कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मदरसा प्रशासन और डुमरियागंज के एक भाजपा नेता की साजिश है। प्रशासन ने भाजपा नेता के दबाव में कार्रवाई की है। भाजपा नेता दंगा कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 1936 में बने मदरसा को गिरा कर प्रशासन ने यह साबित कर दिया है कार्रवाई जो भी होगी, वह एक पक्षीय होगी। कहा कि डीएम ने सोमवार शाम को आदेश दिया और छुट्टी पर चले गए। किसी की बात नहीं सुनी गई। वह पूरे मामले को विधानसभा में उठाएंगे। प्रशासन की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी।