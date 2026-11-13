संभल में मस्जिद पर फिर चला बुलडोजर, निर्माणाधीन हिस्सा किया गया ध्वस्त

यूपी के संभल में मस्जिद पर एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। मस्जिद का निर्माणाधीन हिस्सा बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया गया है। गांव कुतुबपुर सकता में 130 वर्ग मीटर में हो मस्जिद के आगे निर्माण हो रहा था।

काफूरपुर (संभल) संवाददाता। यूपी के संभल में ऐंचौड़ा कम्बोह थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर सकता में गुरुवार को प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ मस्जिद के निर्माणाधीन हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। करीब 130 वर्ग मीटर जमीन पर कराए जा रहे निर्माण को हटाने के लिए दो बुलडोजर लगाए गए। सुबह 11:15 बजे शुरू हुई कार्रवाई दोपहर 1:35 बजे तक चली। इस दौरान मस्जिद के मुख्य गेट, दो शौचालय, कोठरी, हॉल, दीवारें और वजू स्थल को ध्वस्त कर किया गया। हॉल के ऊपर पड़े टीन शेड को हटाने का काम भी जारी रहा। प्रशासन ने वक्फ बोर्ड से नए निर्माण की अनुमति नहीं मिलने और नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की।

प्रशासनिक अभिलेखों के मुताबिक गांव कुतुबपुर सकता में गाटा संख्या 57क का कुल रकबा 3.637 हेक्टेयर है। इसी जमीन के आंशिक हिस्से में करीब 130 वर्ग मीटर पर मस्जिद के हॉल आदि बनाए जा रहे थे। संबंधित जमीन वक्फ संख्या-81 में दर्ज है। मस्जिद के नाम से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज बताई गई है। तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक जमीन वक्फ बोर्ड में दर्ज होने के कारण नए निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना जरूरी था, लेकिन जांच में ऐसी कोई अनुमति नहीं मिली।

एसडीएम ने बताया कि 28 अक्टूबर 2026 को वक्फ संख्या-81, मस्जिद करीम के मुतवल्ली मोहम्मद इरशाद पुत्र सत्तार अहमद की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसके आधार पर फुरकान, नफीस अहमद और आसिफ को दो नवंबर को एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था।

इस दौरान मुतवल्ली मोहम्मद इरशाद ने खतौनी में वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज होने का प्रमाण पत्र और तौलियत प्रमाण पत्र (आधिकारिक या कानूनी दस्तावेज) प्रस्तुत किए। हालांकि, मस्जिद के नए निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड से अनुमति लेने का कोई आदेश या प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सका है। प्रशासन के मुताबिक मुतवल्ली ने भी निर्माण के लिए अनुमति नहीं लिए जाने की बात स्वीकार की थी।

डेढ़ महीने पहले रुकवाया गया था निर्माण तहसीलदार ने बताया कि करीब सवा से डेढ़ महीने पहले पुलिस और राजस्व विभाग को मस्जिद के नए निर्माण की जानकारी मिली थी। दोनों विभागों की टीमों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया था। इसके बाद मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई और संबंधित पक्ष से निर्माण की अनुमति से जुड़े अभिलेख मांगे गए।

चार नवंबर को सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ओर से निर्माण हटाने की कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद सात नवंबर को तहसीलदार संभल धीरेंद्र कुमार सिंह ने नायब तहसीलदार अरविंद कुमार के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित की। टीम में कानूनगो विजयपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह समेत कुल 17 राजस्व कर्मचारियों को शामिल किया गया। टीम को 12 नवंबर को मौके पर पहुंचकर स्थलीय और अभिलेखीय परीक्षण के बाद निर्माण हटवाने की जिम्मेदारी दी गई थी।