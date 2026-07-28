मासूम के हत्यारोपी के घर चलेगा बुलडोजर, गुस्साई भीड़ के सामने पुलिस का वादा
ज्वेलर के मासूम बेटे की हत्या ने लोगों को अंदर तक हिला दिया है। लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं किया गया तो अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे। हत्यारोपी के घर को बुलडोजर ऐक्शन के तहत ध्वस्त किया जाना चाहिए।
गोरखपुर के खजनी में ज्वेलर के 10 साल के मासूम बेटे वैभव वर्मा की सनसनीखेज हत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस हत्याकांड को लेकर बड़ी संख्या में व्यापारियों, महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने खजनी थाने पर पहुंचकर अपने गुस्से का इजहार किया। वहां उन्होंने धरना शुरू कर दिया। लोग हत्यारोपी के घर बुलडोजर ऐक्शन की मांग कर रहे थे। इस बीच मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण ने गुस्साई भीड़ के सामने वादा किया कि जल्द ही कानूनी प्रक्रिया के तहत हत्यारोपी के घर बुलडोजर ऐक्शन लिया जाएगा।
धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि मासूम की जघन्य हत्या करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे। प्रदर्शनकारियों ने मासूम के हत्यारोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हत्यारोपी के जिस घर के बेसमेंट में मासूम की लाश मिली है, उस घर को बुलडोजर ऐक्शन के तहत ध्वस्त किया जाना चाहिए। खजनी कस्बे के व्यापारियों ने कहा कि वैभव एक प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी का इकलौता बेटा था।
यह घटना, पूरे कस्बे में दहशत और आक्रोश का कारण बन गई है। महिलाओं ने भी आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। धरने के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया और भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर बनी हुई है।
कैसे क्या हुआ?
गोरखपुर के खजनी कस्बे में ज्वेलर हनुमान वर्मा का 10 साल का बेटा वैभव वर्मा सोमवार को अचानक लापता हो गया था। मंगलवार को उसकी लाश पड़ोसी के घर के बेसमेंट में मिली। पुलिस ने इस मामले में पड़ोसी सर्वेश भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। 10 साल के मासूम वैभव वर्मा की हत्या से उसके परिवार और मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस पड़ोसी सर्वेश को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ जारी रखे हुए है। घटना की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सबूतों के आधार पर इस मामले में सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें