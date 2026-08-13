लखनऊ में सरकारी जमीन पर बने चर्च पर चलेगा बुलडोजर; धर्मांतरण गैंग ने कब्जा कर बनवाया था

लखनऊ के मोहनलालगंज में सरकारी जमीन पर बने अवैध चर्च की जांच में कब्जे की पुष्टि हुई है। तीन दिन की पैमाइश में भूखंड नवीन परती पाया गया। एसडीएम ने कब्जेदारों के खिलाफ धारा 67 में वाद दाखिल करने की बात कही है। साक्ष्य न मिलने पर चर्च के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। चर्च में धर्मांतरण का खेल चल रहा था।

लखनऊ के मोहनलालगंज के भदेसुवा नयाखेड़ा गांव में करीब 20 साल पहले सरकारी जमीन पर कब्जा कर धर्मांतरण गिरोह के लोगों ने अवैध चर्च का निर्माण कराया था। हिन्दुस्तान ने पहले ही चर्च के भूखंड को लेकर सवाल उठाया था। एसडीएम मोहनलालगंज आकाश सिंह द्वारा गठित जांच कमेटी की तीन दिन तक चली पैमाइश में भी इसकी पुष्टि हो गई। टीम की पैमाइश में पता चला कि जमीन नवीन परती थी। जल्द भूखंड पर निर्मित अवैध चर्च के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम आकाश सिंह ने बताया कि तहसीलदार कोर्ट में भूखंड के कब्जेदारों के खिलाफ धारा 67 में वाद दायर किया जा रहा है। कब्जेदार को नोटिस जारी कर उनसे साक्ष्य मांगे जाएंगे। साक्ष्य न देने पर भूखंड पर बने चर्च के ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी।

हिंदूवादी संगठनों ने चर्च पर बोला था धावा आपको बता दें झोपड़ीनुमा बने इस चर्च में सबसे ऊपर काफी बड़ा क्रॉस बना था। रविवार दोपहर हिंदू संगठनों ने चर्च में धावा बोल दिया। कुछ भाग निकले, जबकि संचालक चंद्रिका प्रसाद (पादरी) समेत पांच लोगों को पकड़ा था। हंगामे की सूचना पर पहुंची मोहनलालगंज पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया था। मौके से बड़ी संख्या में धर्मिक पुस्तकें, ईसाई साहित्य व अन्य वस्तुएं बरामद की थी। दस्तावेजों में विदेशों से चर्च में हो रही फंडिंग को सेटलमेंट करने और नए एफसीआरए कानून व ईडी एवं सीबीआई की जांच हो तो कब क्या बोलना है? क्या नहीं बोलना है? यह बिंदु डायरी में लिखे थे।

सीमांकन में खुली पोल मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व विभाग की एक विशेष टीम गठित की गई थी। राजस्व अधिकारियों ने गांव के शुरुआती छोर से लेकर विवादित भूखंड का सीमांकन किया। बुधवार को कागजी अभिलेखों और धरातलीय स्थिति का मिलान पूरा हुआ। जमीन पूरी तरह से सरकारी भूमि दर्ज पाई गई। इसके तुरंत बाद टीम ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट मोहनलालगंज तहसील कार्यालय को सौंप दी।

20 साल से चोरी की बिजली से रोशन था चर्च मोहनलालगंज के भदेसुआ स्थित नया खेड़ा गांव में बना अवैध चर्च में बिजली का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 20 साल से चोरी की बिजली से चर्च रोशन है। चर्च के नाम से कोई वैध बिजली कनेक्शन या मीटर नहीं लगाया गया है। इसके बावजूद भवन के भीतर पंखे, लाइटें व अन्य उपकरण निर्बाध रूप से चलाए जा रहे हैं।

बिना कनेक्शन जगमगाता है परिसर ग्रामीणों का कहना है कि हर साल 25 दिसंबर (क्रिसमस) के अवसर पर पूरा चर्च परिसर रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता नजर आता है। आसपास के किसी भी बिजली के खंभे से चर्च तक कोई वैध केबल नहीं आई है। परिसर में मीटर न होने के बावजूद पूरे भवन में वायरिंग फैली हुई है और बिजली के उपकरण संचालित हो रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इतने सालों से बिजली की आपूर्ति किस माध्यम से की जा रही थी।

दीवार के भीतर से केबल निकालने का आरोप ग्रामीणों के अनुसार, चर्च निर्माण के लिए गांव के ही मजदूर और केयरटेकर राजेश गौतम ने कथित तौर पर 20 हजार रुपये और एक नल मिलने पर अपनी जमीन उपलब्ध कराई थी। आरोप है कि राजेश और उसका परिवार चर्च के धार्मिक नियमों का पालन करता है। ग्रामीणों का दावा है कि राजेश ने अपने घर की कच्ची दीवार के में छुपाकर मिट्टी का लेपन कर केबल दबाया और फिर चर्च के अंदर ले जाया गया।