Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लखनऊ में सरकारी जमीन पर बने चर्च पर चलेगा बुलडोजर; धर्मांतरण गैंग ने कब्जा कर बनवाया था

By sandeep
हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ के मोहनलालगंज में सरकारी जमीन पर बने अवैध चर्च की जांच में कब्जे की पुष्टि हुई है। तीन दिन की पैमाइश में भूखंड नवीन परती पाया गया। एसडीएम ने कब्जेदारों के खिलाफ धारा 67 में वाद दाखिल करने की बात कही है। साक्ष्य न मिलने पर चर्च के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। चर्च में धर्मांतरण का खेल चल रहा था।

Bulldozer to raze church in Lucknow's Mohanlalganj
लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित चर्च पर चलेगा बुलडोजर

लखनऊ के मोहनलालगंज के भदेसुवा नयाखेड़ा गांव में करीब 20 साल पहले सरकारी जमीन पर कब्जा कर धर्मांतरण गिरोह के लोगों ने अवैध चर्च का निर्माण कराया था। हिन्दुस्तान ने पहले ही चर्च के भूखंड को लेकर सवाल उठाया था। एसडीएम मोहनलालगंज आकाश सिंह द्वारा गठित जांच कमेटी की तीन दिन तक चली पैमाइश में भी इसकी पुष्टि हो गई। टीम की पैमाइश में पता चला कि जमीन नवीन परती थी। जल्द भूखंड पर निर्मित अवैध चर्च के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम आकाश सिंह ने बताया कि तहसीलदार कोर्ट में भूखंड के कब्जेदारों के खिलाफ धारा 67 में वाद दायर किया जा रहा है। कब्जेदार को नोटिस जारी कर उनसे साक्ष्य मांगे जाएंगे। साक्ष्य न देने पर भूखंड पर बने चर्च के ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी।

हिंदूवादी संगठनों ने चर्च पर बोला था धावा

आपको बता दें झोपड़ीनुमा बने इस चर्च में सबसे ऊपर काफी बड़ा क्रॉस बना था। रविवार दोपहर हिंदू संगठनों ने चर्च में धावा बोल दिया। कुछ भाग निकले, जबकि संचालक चंद्रिका प्रसाद (पादरी) समेत पांच लोगों को पकड़ा था। हंगामे की सूचना पर पहुंची मोहनलालगंज पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया था। मौके से बड़ी संख्या में धर्मिक पुस्तकें, ईसाई साहित्य व अन्य वस्तुएं बरामद की थी। दस्तावेजों में विदेशों से चर्च में हो रही फंडिंग को सेटलमेंट करने और नए एफसीआरए कानून व ईडी एवं सीबीआई की जांच हो तो कब क्या बोलना है? क्या नहीं बोलना है? यह बिंदु डायरी में लिखे थे।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में धर्मांतरण गैंग; चारागाह की जमीन पर बने चर्च में धर्म परिवर्तन का खेल
ये भी पढ़ें:ED-CBI से क्या कहना है ये भी लिखा मिला, डायरी से खुले विदेशी फंडिंग के राज

सीमांकन में खुली पोल

मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व विभाग की एक विशेष टीम गठित की गई थी। राजस्व अधिकारियों ने गांव के शुरुआती छोर से लेकर विवादित भूखंड का सीमांकन किया। बुधवार को कागजी अभिलेखों और धरातलीय स्थिति का मिलान पूरा हुआ। जमीन पूरी तरह से सरकारी भूमि दर्ज पाई गई। इसके तुरंत बाद टीम ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट मोहनलालगंज तहसील कार्यालय को सौंप दी।

20 साल से चोरी की बिजली से रोशन था चर्च

मोहनलालगंज के भदेसुआ स्थित नया खेड़ा गांव में बना अवैध चर्च में बिजली का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 20 साल से चोरी की बिजली से चर्च रोशन है। चर्च के नाम से कोई वैध बिजली कनेक्शन या मीटर नहीं लगाया गया है। इसके बावजूद भवन के भीतर पंखे, लाइटें व अन्य उपकरण निर्बाध रूप से चलाए जा रहे हैं।

बिना कनेक्शन जगमगाता है परिसर

ग्रामीणों का कहना है कि हर साल 25 दिसंबर (क्रिसमस) के अवसर पर पूरा चर्च परिसर रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता नजर आता है। आसपास के किसी भी बिजली के खंभे से चर्च तक कोई वैध केबल नहीं आई है। परिसर में मीटर न होने के बावजूद पूरे भवन में वायरिंग फैली हुई है और बिजली के उपकरण संचालित हो रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इतने सालों से बिजली की आपूर्ति किस माध्यम से की जा रही थी।

ये भी पढ़ें:पूर्व राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री के भवनों पर चलेगा बुलडोजर? SC की सख्ती से खलबली

दीवार के भीतर से केबल निकालने का आरोप

ग्रामीणों के अनुसार, चर्च निर्माण के लिए गांव के ही मजदूर और केयरटेकर राजेश गौतम ने कथित तौर पर 20 हजार रुपये और एक नल मिलने पर अपनी जमीन उपलब्ध कराई थी। आरोप है कि राजेश और उसका परिवार चर्च के धार्मिक नियमों का पालन करता है। ग्रामीणों का दावा है कि राजेश ने अपने घर की कच्ची दीवार के में छुपाकर मिट्टी का लेपन कर केबल दबाया और फिर चर्च के अंदर ले जाया गया।

बिजली विभाग से कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने इस पूरे प्रकरण पर रोष जताते हुए बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जांच में बिजली चोरी की पुष्टि होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।