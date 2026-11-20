गोरखपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो में शामिल जेसीबी से 14 साल के एक बच्चे की मौत पर सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा की बुलडोजर सबसे नहीं संभलता। ओमप्रकाश राजभर ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो में शामिल जेसीबी से गोरखपुर में 14 साल के बच्चे की मौत को सड़क पर तांडव करार देते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरते हुए गुरुवार को एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि बुलडोजर सबसे नहीं संभलता है। ओमप्रकाश राजभर ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग भी की।

सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा- ‘करा आए बेइज्जती गोरखपुर में? कर लिया सड़कों पर तांडव? इसी तांडव के बीच गोरखपुर में सड़क पर कूद-फांद कर रहे आपके लोडरों के कारण एक मासूम को जान गंवानी पड़ी। सुभासपा प्रमुख ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि आर्यवर्धन की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। तंज कसा कि 'बुलडोजर' सबसे नहीं संभलता मित्र...पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि आप लोग सिवाय उद्दंडता के कुछ और कर ही नहीं सकते।’

अखिलेश बोले-मौत पर सियासत पीड़ितों संग अन्याय वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में हादसे में मासूम की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि ये गवाह है कि दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर मुख्यमंत्री जिस प्रकार बिना किसी सबूत आरोप लगा रहे हैं, वो बेहद निंदनीय है।

वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वहां न कोई रोड शो है न रैली, जिस पर दोष मढ़ रहे हैं। इस हादसे पर सियासत का खेल खेलने से मृतक के शोक संतप्त परिवार वालों के साथ भी अन्याय हो रहा है। उन्होंने मांग किया कि इस हादसे की सर्वोच्च स्तरीय जांच हो और सच को उजागर किया जाए। उन्होंने कहा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे पर राजनीति करने वाले लोग याद रखें कि उन्होंने लखनऊ अग्निकांड में युवा मृतक की दुखी मां के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें धमकी दी थी। शोक का नाटक करने वालों का स्वांग जनता समझ चुकी है। किसी मासूम की हादसे में हुई मृत्यु से हम सब आहत हैं और परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते है। अपने लोगों से उस परिवार से मिल उनकी हर संभव सहायता करने के लिए कह चुके हैं। हृदयहीन-असंवेदनशील लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, एक बच्चे के जाने का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। इसके पहले अखिलेश ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस दिन विधानसभा चुनाव की तारीख आएगी, उसी दिन भाजपा के हारने की इबारत लिख जाएगी। उन्होंने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है।