बुलडोजर सबसे नहीं संभलता, राजभर बोले- अखिलेश के रोड शो की JCB से बच्चे की मौत की जांच हो
गोरखपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो में शामिल जेसीबी से 14 साल के एक बच्चे की मौत पर सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा की बुलडोजर सबसे नहीं संभलता। ओमप्रकाश राजभर ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो में शामिल जेसीबी से गोरखपुर में 14 साल के बच्चे की मौत को सड़क पर तांडव करार देते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरते हुए गुरुवार को एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि बुलडोजर सबसे नहीं संभलता है। ओमप्रकाश राजभर ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग भी की।
सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा- ‘करा आए बेइज्जती गोरखपुर में? कर लिया सड़कों पर तांडव? इसी तांडव के बीच गोरखपुर में सड़क पर कूद-फांद कर रहे आपके लोडरों के कारण एक मासूम को जान गंवानी पड़ी। सुभासपा प्रमुख ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि आर्यवर्धन की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। तंज कसा कि 'बुलडोजर' सबसे नहीं संभलता मित्र...पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि आप लोग सिवाय उद्दंडता के कुछ और कर ही नहीं सकते।’
अखिलेश बोले-मौत पर सियासत पीड़ितों संग अन्याय
वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में हादसे में मासूम की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि ये गवाह है कि दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर मुख्यमंत्री जिस प्रकार बिना किसी सबूत आरोप लगा रहे हैं, वो बेहद निंदनीय है।
वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वहां न कोई रोड शो है न रैली, जिस पर दोष मढ़ रहे हैं। इस हादसे पर सियासत का खेल खेलने से मृतक के शोक संतप्त परिवार वालों के साथ भी अन्याय हो रहा है। उन्होंने मांग किया कि इस हादसे की सर्वोच्च स्तरीय जांच हो और सच को उजागर किया जाए। उन्होंने कहा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे पर राजनीति करने वाले लोग याद रखें कि उन्होंने लखनऊ अग्निकांड में युवा मृतक की दुखी मां के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें धमकी दी थी। शोक का नाटक करने वालों का स्वांग जनता समझ चुकी है। किसी मासूम की हादसे में हुई मृत्यु से हम सब आहत हैं और परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते है। अपने लोगों से उस परिवार से मिल उनकी हर संभव सहायता करने के लिए कह चुके हैं। हृदयहीन-असंवेदनशील लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, एक बच्चे के जाने का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। इसके पहले अखिलेश ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस दिन विधानसभा चुनाव की तारीख आएगी, उसी दिन भाजपा के हारने की इबारत लिख जाएगी। उन्होंने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है।
हुआ क्या था?
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान बुधवार की दोपहर झारखंडी मोड़ के पास हादसा हआ था। मूल रूप से चौरीचौरा के राजधानी गांव के रहने वाले भाजपा नेता ओंकार सिंह गोरखपुर के कूड़ाघाट क्षेत्र में रहते हैं। उनका 14 साल का बेटा आर्यवर्धन चौराहे की ओर पैदल जा रहा था। इसी दौरान वह रोड शो में शामिल जेसीबी की चपेट में आ गया। इससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आर्यवर्धन गोरखपुर केंद्रीय विद्यालय-1 में 10वीं का छात्र था।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें